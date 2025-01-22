Погода в Уфе кардинально изменится уже завтра

Дороги Башкортостана будет покрыты наледью и гололедицей, а видимость упадет до пары километров. Спасатели попросили автолюбителей отказаться от дальних поездок по Башкирии. Если отменить путешествие нет возможности, то стоит запастить топливом, а также теплой одеждой и продуктами на случай непредвиденной ситуации. Мобильник обязательно нужно держать заряженным, чтобы в случае ЧП не остаться без связи прямо на трассе.