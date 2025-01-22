Погода в Уфе кардинально изменится уже завтра

Posted 22 января, 10:11
Published 22 января, 10:11
Modified 22 января, 10:56
Updated 22 января, 10:56
Предпоследний день рабочей недели не обрадует жителей Башкирии приятной погодой. Небо в четверг, 23 января, затянет облаками без сильных прояснений, а южный ветер разгонится до 9-14 м/с. Столбики термометров ночью опустятся до -22…-27°С, а местами похолодает до -32°С. Днём температура воздуха поднимется до -12…-17°С.
Дороги Башкортостана будет покрыты наледью и гололедицей, а видимость упадет до пары километров. Спасатели попросили автолюбителей отказаться от дальних поездок по Башкирии. Если отменить путешествие нет возможности, то стоит запастить топливом, а также теплой одеждой и продуктами на случай непредвиденной ситуации. Мобильник обязательно нужно держать заряженным, чтобы в случае ЧП не остаться без связи прямо на трассе.