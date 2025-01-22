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Posted 22 января, 20:46

Published 22 января, 20:46

Modified 22 января, 20:55

Updated 22 января, 20:55

Аномальное тепло в Башкирии побило рекорд

Погода в Башкирии побила 30-летние рекорды

22 января 2025, 20:46
Фото: 1MI.

Аномальное тепло в Башкирии побило рекорд

Метеорологов удивили показатели Башкирии за 2024 год — подобного, как рассказали в Башгидрометцентре в четверг, 23 января, в регионе не видели уже десятки лет.

Так, средние температурные показатели за прошедшие 12 месяцев превысили нормальные значения на 0,6°C. Например, в апреле 2024 года столбики термометров были выше нормы на 5,7°C. Крайне тёплым выдалось и начало зимы 2024/25 в Башкирии.

Кроме температуры, странности наблюдались и в количество осадков — за год их выпало на 21% выше нормы.

Вспомнить стоит и весенние холода, когда в апреле установилась практически летняя погода, а в мае резко похолодало. Сильно дождливым выдалось и лето. Всё это нанесло тяжелейший удар по сельскому хозяйству региона.

Дальше — хуже: февраль шокирует Башкирию
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Ранее Mkset публиковал предварительный прогноз погоды в Уфе и Башкирии на февраль 2025 года.

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