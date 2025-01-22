Погода в Башкирии побила 30-летние рекорды

Posted 22 января, 20:46
Published 22 января, 20:46
Modified 22 января, 20:55
Updated 22 января, 20:55
Так, средние температурные показатели за прошедшие 12 месяцев превысили нормальные значения на 0,6°C. Например, в апреле 2024 года столбики термометров были выше нормы на 5,7°C. Крайне тёплым выдалось и начало зимы 2024/25 в Башкирии.
Кроме температуры, странности наблюдались и в количество осадков — за год их выпало на 21% выше нормы.
Вспомнить стоит и весенние холода, когда в апреле установилась практически летняя погода, а в мае резко похолодало. Сильно дождливым выдалось и лето. Всё это нанесло тяжелейший удар по сельскому хозяйству региона.