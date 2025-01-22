Почему конвектор не обогревает, и вам постоянно холодно — ошибки эксплуатации

Электрический конвектор — это устройство, предназначенное для обогрева воздуха в помещении. Его принцип работы основан на естественной циркуляции воздуха. Внутри корпуса находится нагревательный элемент, который может быть выполнен в виде спирали. Когда электрический ток проходит через спираль, она нагревается, и воздух, проходя через нее, становится теплым. Это тепло затем поднимается вверх, а более холодный воздух опускается вниз, создавая постоянное движение, которое помогает равномерно прогревать помещение.