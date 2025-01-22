Пингвины разводятся, как люди: как это разрушает целые колонии!

Когда пингвины «разводятся», это не просто изменение в их социальных отношениях. Это настоящий стресс, который может оказать влияние на их поведение и здоровье. Хотя они не говорят словами, их «эмоции» выражаются через поведение. Исследования показали, что пингвины, пережившие развод, могут проявлять признаки стресса, что в свою очередь может негативно сказаться на их способности к размножению. Внешние признаки стресса, такие как беспокойное поведение и снижение активности, могут свидетельствовать о переживаниях этих птиц.