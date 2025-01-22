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Posted 22 января, 13:00

Published 22 января, 13:00

Modified 22 января, 13:00

Updated 22 января, 13:00

Пингвины разводятся, как люди: как это разрушает целые колонии!

Пингвины разводятся, как люди: как это разрушает целые колонии!

22 января 2025, 13:00
Фото: Изображение Midjourney. Пингвины разводятся, как люди: как это разрушает целые колонии!
Пингвины могут не только строить семьи на всю жизнь, но и переживать разводы, которые меняют жизнь их колонии. Неожиданно для многих ученых, исследования показали, что разводы среди малых пингвинов на острове Филлип оказывают прямое влияние на их репродуктивный успех.

Мы привыкли воспринимать пингвинов как забавных птиц, не слишком задумываясь о их повседневной жизни. Однако последние исследования раскрыли неожиданные аспекты их поведения. Выяснилось, что разводы пингвинов, как и у людей, могут сильно повлиять на жизнь всей колонии. Это открытие доказывает, что пингвины способны не только на чувства, но и на переживания, которые могут затронуть всех. На острове Филлип ученые наблюдали поведение этих птиц, и результаты оказались по-настоящему любопытными.

Пингвины, как люди: разводы и эмоции

Малые пингвины, являющиеся самым маленьким видом пингвинов на планете, обитают на острове Филлип в Австралии. Эти птицы, ростом около 30–35 сантиметров, обладают уникальной особенностью: они готовы менять партнеров, если остаются недовольны количеством потомства, которое у них появляется. Порой не всегда связано с внешними условиями, но скорее с их личными предпочтениями и репродуктивными успехами.

Ученые из Университета Монаша и Природных парков острова Филлип в Австралии провели 13 лет исследования, наблюдая за поведением пингвинов и их размножением. Результаты показали, что разводы среди пингвинов действительно могут оказывать влияние не только на пары, но и на всю колонию.

— Они, как и люди, тоже переживают разводы. Это не всегда в их интересах, поскольку новый партнер может не сразу стать подходящим. Также мы обнаружили, что в годы с большими разводами успешность размножения снижается. Это сигнализирует о том, что стабильные отношения внутри пары напрямую влияют на будущее колонии, — рассказал Ричард Рейна, один из авторов исследования.
Пингвины, как люди: разводы и эмоции
Пингвины, как люди: разводы и эмоции. Фото: Изображение Midjourney

Как разводы могут снизить успешность размножения?

Не все пингвины остаются в паре на всю жизнь. Исследования, проведенные в течение 13 сезонов размножения, показали, что около 250 пар из тысячи развелись. Ученые обнаружили, что в годах с большим количеством разводов успех размножения снижался. Это свидетельствует о том, что частота разводов является более надежным показателем эффективности размножения, чем изменения в окружающей среде или поведенческие аспекты, такие как время, затрачиваемое на поиск пищи.

— В благоприятные годы эти птицы обычно остаются с постоянными партнерами, хотя порой и заводят временные связи. Однако после неудачного сезона размножения они могут выбрать нового спутника в следующем сезоне, надеясь повысить свои шансы на успешное размножение, — отмечает исследователь.

Как эти животные переживают разрыв?

Когда пингвины «разводятся», это не просто изменение в их социальных отношениях. Это настоящий стресс, который может оказать влияние на их поведение и здоровье. Хотя они не говорят словами, их «эмоции» выражаются через поведение. Исследования показали, что пингвины, пережившие развод, могут проявлять признаки стресса, что в свою очередь может негативно сказаться на их способности к размножению. Внешние признаки стресса, такие как беспокойное поведение и снижение активности, могут свидетельствовать о переживаниях этих птиц.

— Эмоциональный климат внутри колонии действительно зависит от состояния их отношений, — отметил Андре Чиарадиа, морской биолог и соавтор исследования.

Его слова подтверждают, что социальные взаимодействия и поведение внутри колонии могут оказывать более существенное влияние на успешность размножения, чем изменения в окружающей среде.

Как эти животные переживают разрыв?
Как эти животные переживают разрыв?. Фото: Изображение Midjourney

Почему это важно?

Исследование показало, что уровень разводов среди пингвинов — важный индикатор их репродуктивного успеха. Этот фактор позволяет ученым делать выводы о состоянии колонии и возможных изменениях в репродуктивных тенденциях. Ученые считают, что мониторинг разводов может стать эффективным методом для отслеживания динамики популяции, не вмешиваясь в их жизнь. Такой метод не требует использования инвазивных методов и может быть полезным для защиты уязвимых видов, особенно в условиях меняющегося климата и других внешних угроз.

Рейна объяснил, что «мониторинг разводов позволяет нам понять, что происходит с колонией пингвинов в долгосрочной перспективе и, возможно, выявить тревожные тенденции еще до того, как они приведут к существенным последствиям для популяции.»

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#Ольга Харина#Животные#Живая природа#Дикие животные#Все материалы авторов#КЦ#Редкие животные
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