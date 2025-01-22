Пингвины разводятся, как люди: как это разрушает целые колонии!

Posted 22 января, 13:00
Published 22 января, 13:00
Modified 22 января, 13:00
Updated 22 января, 13:00
Мы привыкли воспринимать пингвинов как забавных птиц, не слишком задумываясь о их повседневной жизни. Однако последние исследования раскрыли неожиданные аспекты их поведения. Выяснилось, что разводы пингвинов, как и у людей, могут сильно повлиять на жизнь всей колонии. Это открытие доказывает, что пингвины способны не только на чувства, но и на переживания, которые могут затронуть всех. На острове Филлип ученые наблюдали поведение этих птиц, и результаты оказались по-настоящему любопытными.
Малые пингвины, являющиеся самым маленьким видом пингвинов на планете, обитают на острове Филлип в Австралии. Эти птицы, ростом около 30–35 сантиметров, обладают уникальной особенностью: они готовы менять партнеров, если остаются недовольны количеством потомства, которое у них появляется. Порой не всегда связано с внешними условиями, но скорее с их личными предпочтениями и репродуктивными успехами.
Ученые из Университета Монаша и Природных парков острова Филлип в Австралии провели 13 лет исследования, наблюдая за поведением пингвинов и их размножением. Результаты показали, что разводы среди пингвинов действительно могут оказывать влияние не только на пары, но и на всю колонию.
— Они, как и люди, тоже переживают разводы. Это не всегда в их интересах, поскольку новый партнер может не сразу стать подходящим. Также мы обнаружили, что в годы с большими разводами успешность размножения снижается. Это сигнализирует о том, что стабильные отношения внутри пары напрямую влияют на будущее колонии, — рассказал Ричард Рейна, один из авторов исследования.
Не все пингвины остаются в паре на всю жизнь. Исследования, проведенные в течение 13 сезонов размножения, показали, что около 250 пар из тысячи развелись. Ученые обнаружили, что в годах с большим количеством разводов успех размножения снижался. Это свидетельствует о том, что частота разводов является более надежным показателем эффективности размножения, чем изменения в окружающей среде или поведенческие аспекты, такие как время, затрачиваемое на поиск пищи.
— В благоприятные годы эти птицы обычно остаются с постоянными партнерами, хотя порой и заводят временные связи. Однако после неудачного сезона размножения они могут выбрать нового спутника в следующем сезоне, надеясь повысить свои шансы на успешное размножение, — отмечает исследователь.
Когда пингвины «разводятся», это не просто изменение в их социальных отношениях. Это настоящий стресс, который может оказать влияние на их поведение и здоровье. Хотя они не говорят словами, их «эмоции» выражаются через поведение. Исследования показали, что пингвины, пережившие развод, могут проявлять признаки стресса, что в свою очередь может негативно сказаться на их способности к размножению. Внешние признаки стресса, такие как беспокойное поведение и снижение активности, могут свидетельствовать о переживаниях этих птиц.
— Эмоциональный климат внутри колонии действительно зависит от состояния их отношений, — отметил Андре Чиарадиа, морской биолог и соавтор исследования.
Его слова подтверждают, что социальные взаимодействия и поведение внутри колонии могут оказывать более существенное влияние на успешность размножения, чем изменения в окружающей среде.
Исследование показало, что уровень разводов среди пингвинов — важный индикатор их репродуктивного успеха. Этот фактор позволяет ученым делать выводы о состоянии колонии и возможных изменениях в репродуктивных тенденциях. Ученые считают, что мониторинг разводов может стать эффективным методом для отслеживания динамики популяции, не вмешиваясь в их жизнь. Такой метод не требует использования инвазивных методов и может быть полезным для защиты уязвимых видов, особенно в условиях меняющегося климата и других внешних угроз.
Рейна объяснил, что «мониторинг разводов позволяет нам понять, что происходит с колонией пингвинов в долгосрочной перспективе и, возможно, выявить тревожные тенденции еще до того, как они приведут к существенным последствиям для популяции.»
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