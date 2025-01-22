Пенсионеры в трауре: отменили старые субсидии на ЖКХ

Posted 21 января, 23:15
Published 21 января, 23:15
Modified 22 января, 09:35
Updated 22 января, 09:35
Так, согласно поправкам, для оформления субсидии на оплату ЖКХ необходимо будет проставить электронную подпись через портал Госуслуг. Старшее поколение, хоть и познаёт азы интернет-грамотности и всевозможной цифровизации, вряд ли встретит это новшество с улыбкой. Скорее, совсем наоборот.
Власти объяснили такие меры «повышением безопасности процесса», а также «минимизацией ошибок» при заполнении документов. Кроме того, руководствовались авторы инициативы и борьбой с подложными данными.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии потребовали снизить тарифы на газ после жалобы жителей региона президенту России Владимиру Путину.