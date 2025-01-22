Пенсионеры в трауре: отменили старые субсидии на ЖКХ

Так, согласно поправкам, для оформления субсидии на оплату ЖКХ необходимо будет проставить электронную подпись через портал Госуслуг. Старшее поколение, хоть и познаёт азы интернет-грамотности и всевозможной цифровизации, вряд ли встретит это новшество с улыбкой. Скорее, совсем наоборот.