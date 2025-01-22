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Posted 21 января, 23:15

Published 21 января, 23:15

Modified 22 января, 09:35

Updated 22 января, 09:35

Субсидии на ЖКХ изменили в Уфе

Пенсионеры в трауре: отменили старые субсидии на ЖКХ

21 января 2025, 23:15
Фото: 1MI.

Субсидии на ЖКХ изменили в Уфе

Жителей Башкортостана уведомили об изменениях в сфере коммуналки — соответствующую информацию в среду, 22 января, разместил на своих ресурсах региональный Минтруд.

Так, согласно поправкам, для оформления субсидии на оплату ЖКХ необходимо будет проставить электронную подпись через портал Госуслуг. Старшее поколение, хоть и познаёт азы интернет-грамотности и всевозможной цифровизации, вряд ли встретит это новшество с улыбкой. Скорее, совсем наоборот.

Власти объяснили такие меры «повышением безопасности процесса», а также «минимизацией ошибок» при заполнении документов. Кроме того, руководствовались авторы инициативы и борьбой с подложными данными.

Тарифы на газ снизят после скандала с Путиным
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии потребовали снизить тарифы на газ после жалобы жителей региона президенту России Владимиру Путину.

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