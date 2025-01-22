Отравление лимонадом в Башкирии оказалось ложью

Posted 22 января, 04:30
Published 22 января, 04:30
Modified 22 января, 09:17
Updated 22 января, 09:17
Как стало известно, в Кумертау, словно вирус, начали распространяться слухи о том, что в инфекционном отделении местной больницы, якобы, наблюдается наплыв пациентов, пострадавших от отравления газированными напитками. Сообщалось даже об одном летальном исходе. Эта информация моментально вызвала панику среди населения.
Однако, городская больница Кумертау выпустила официальное заявление. В нем говорится, что в реанимационном отделении на данный момент нет ни одного ребенка. Случаев отравления газированными напитками зарегистрировано не было.
— В чатах социальных сетей появилась фейковая рассылка, которая распространяет недостоверную информацию о городской больнице города Кумертау. Просим вас быть бдительными и доверять только проверенным источникам информации, — добавляют представители больницы.
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