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Posted 22 января, 09:10

Published 22 января, 09:10

Modified 22 января, 09:27

Updated 22 января, 09:27

Чат-бот помог поймать нарушителя ГАИ Уфы

Опасная иномарка разъезжала по Уфе

22 января 2025, 09:10
Фото: Госавтоинспекция Уфы.

Чат-бот помог поймать нарушителя ГАИ Уфы

Пьяного автолюбителя в Уфе задержали благодаря телеграм-боту, сообщили в местной Госавтоинспекции в среду, 22 января.

В столице Башкирии чат-бот продолжает помогать сотрудникам ГАИ ловить злостных нарушителей правил дорожного движения. На этот раз в чат поступило сообщение от бдительного уфимца, который сообщил, что по Инорсу разъезжает «Хендай» с нетрезвым мужчиной за рулем.

Инспекторы быстро нашли и остановили 35-летнего автомобилиста. Водителя попросили «подуть в трубочку» — алкотестер показал 1,187 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что указывает на сильнейшее опьянение.

Видео: Госавтоинспекция Уфы.

Позже оказалось, что пьяный лихач уже лишен водительских прав за то же самое нарушение. Однако удостоверение в установленном порядке не сдал. Против нетрезвого автолюбителя возбудили уголовное дело за повторное пьяное лихачество. А неравнодушному заявителю инспекторы выразили словестную благодарность за активную помощь в установлении порядка на дорогах.

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Ранее Mkset сообщил, что проделки уфимского лихача закончились извинениями на камеру.

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