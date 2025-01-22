Опасная иномарка разъезжала по Уфе

Позже оказалось, что пьяный лихач уже лишен водительских прав за то же самое нарушение. Однако удостоверение в установленном порядке не сдал. Против нетрезвого автолюбителя возбудили уголовное дело за повторное пьяное лихачество. А неравнодушному заявителю инспекторы выразили словестную благодарность за активную помощь в установлении порядка на дорогах.