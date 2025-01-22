Опасная иномарка разъезжала по Уфе

Posted 22 января, 09:10
Published 22 января, 09:10
Modified 22 января, 09:27
Updated 22 января, 09:27
В столице Башкирии чат-бот продолжает помогать сотрудникам ГАИ ловить злостных нарушителей правил дорожного движения. На этот раз в чат поступило сообщение от бдительного уфимца, который сообщил, что по Инорсу разъезжает «Хендай» с нетрезвым мужчиной за рулем.
Инспекторы быстро нашли и остановили 35-летнего автомобилиста. Водителя попросили «подуть в трубочку» — алкотестер показал 1,187 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что указывает на сильнейшее опьянение.
Позже оказалось, что пьяный лихач уже лишен водительских прав за то же самое нарушение. Однако удостоверение в установленном порядке не сдал. Против нетрезвого автолюбителя возбудили уголовное дело за повторное пьяное лихачество. А неравнодушному заявителю инспекторы выразили словестную благодарность за активную помощь в установлении порядка на дорогах.