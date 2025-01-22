Очаровательная брюнетка спасает жизни в блиндажах СВО

Posted 22 января, 20:18
Published 22 января, 20:18
Modified 22 января, 20:53
Updated 22 января, 20:53
Героиня публикации — Вазима Елкибаева, врач из Баймакского района. Как рассказывает сама жительница Республики Башкортостан, в зону СВО она отправилась, «увидев в интернете фото и видео раненых». И тут девушке помогли образование и профессиональные навыки.
— Стало жалко их. Я фельдшер по первому образованию и имею опыт в оказании первой помощи <…> Но я попала не в госпиталь, а в блиндаж, — поделилась Вазима.
У Вазимы дома остались дети — двое дочерей. Как признается она сама, иногда накатывает тоска по дому из-за близких и родных, однако выпавшими на её долю испытаниями она «гордится», так как может «помочь тем, кто защищает нашу страну».
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