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Posted 22 января, 20:18

Published 22 января, 20:18

Modified 22 января, 20:53

Updated 22 января, 20:53

Девушка из Башкирии спасает бойцов на СВО

Очаровательная брюнетка спасает жизни в блиндажах СВО

22 января 2025, 20:18
Фото: Башкирский батальон / Telegram.

Девушка из Башкирии спасает бойцов на СВО

Фельдшер из Башкирии бросила прежнюю жизнь, чтобы отправиться помогать раненым — историю отважной женщины рассказали в четверг, 23 января, в Telegram-канале «Башкирский батальон».

Героиня публикации — Вазима Елкибаева, врач из Баймакского района. Как рассказывает сама жительница Республики Башкортостан, в зону СВО она отправилась, «увидев в интернете фото и видео раненых». И тут девушке помогли образование и профессиональные навыки.

— Стало жалко их. Я фельдшер по первому образованию и имею опыт в оказании первой помощи <…> Но я попала не в госпиталь, а в блиндаж, — поделилась Вазима.

У Вазимы дома остались дети — двое дочерей. Как признается она сама, иногда накатывает тоска по дому из-за близких и родных, однако выпавшими на её долю испытаниями она «гордится», так как может «помочь тем, кто защищает нашу страну».

Боец из Башкирии «воскрес» на СВО
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Ранее Mkset рассказывал историю бойца из Башкирии, который в измученном состоянии два месяца добирался до сослуживцев.

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