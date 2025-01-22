Обрушение школы в Башкирии заинтересовало Москву

Posted 22 января, 11:56
Published 22 января, 11:56
Modified 22 января, 12:06
Updated 22 января, 12:06
Ранее Mkset сообщил, что школьники едва не погибли из-за обрушения крыши в актовом зале школы №3 города Кумертау. Ученики репетировали в актовом зале выступление, когда произошла небольшая заминка из-за проблем с музыкальным сопровождением — именно в этот момент на сцену рухнула бетонная плита с потолка — точно в то место, где должны были стоять школьники.
Инцидентом экстренно занялись в прокуратуре Башкортостана — в ведомстве выяснили, что капремонт здания не проводился с момента постройки в 1978 году. Правоохранители проверяют школу на предмет соблюдения безопасности учащихся. К расследованию подключился и Следком Республики Башкортостан, чтобы оценить действия должностных лиц.
В главном управлении Следственного комитета РФ потребовали у руководителя Следкома по Башкортостану Владимира Архангельского отчет о ходе расследования для главы ведомства.