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Posted 22 января, 11:56

Published 22 января, 11:56

Modified 22 января, 12:06

Updated 22 января, 12:06

Обрушение школы в Башкирии заинтересовало Москву

Обрушение школы в Башкирии заинтересовало Москву

22 января 2025, 11:56
Фото: СК РФ/Прокуратура Башкортостана.
Делом об обрушении бетонной крыши в школе в Кумертау заинтересовались в московском Следкоме, сообщили в СК РФ в среду, 22 января.

Ранее Mkset сообщил, что школьники едва не погибли из-за обрушения крыши в актовом зале школы №3 города Кумертау. Ученики репетировали в актовом зале выступление, когда произошла небольшая заминка из-за проблем с музыкальным сопровождением — именно в этот момент на сцену рухнула бетонная плита с потолка — точно в то место, где должны были стоять школьники.

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Инцидентом экстренно занялись в прокуратуре Башкортостана — в ведомстве выяснили, что капремонт здания не проводился с момента постройки в 1978 году. Правоохранители проверяют школу на предмет соблюдения безопасности учащихся. К расследованию подключился и Следком Республики Башкортостан, чтобы оценить действия должностных лиц.

В главном управлении Следственного комитета РФ потребовали у руководителя Следкома по Башкортостану Владимира Архангельского отчет о ходе расследования для главы ведомства.

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