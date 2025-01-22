Обрушение школы в Башкирии заинтересовало Москву

Ранее Mkset сообщил, что школьники едва не погибли из-за обрушения крыши в актовом зале школы №3 города Кумертау. Ученики репетировали в актовом зале выступление, когда произошла небольшая заминка из-за проблем с музыкальным сопровождением — именно в этот момент на сцену рухнула бетонная плита с потолка — точно в то место, где должны были стоять школьники.