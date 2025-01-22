Не доставайся же ты никому — почему ваша собака закапывает свои игрушки и лакомства

Порой собака начинает закапывать вещи не по привычке, а из-за переживаний. Стрессовые ситуации, такие как переезд в новый дом, новая обстановка или просто конфликт с другими питомцами, могут заставить собаку искать способы защитить то, что для неё важно. Это касается не только еды, но и игрушек, которые собака считает источником комфорта. Особенно это характерно для собак, которые ранее сталкивались с частыми конфликтами или отбиранием предметов другими животными.