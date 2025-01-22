Минкульт получило нагоняй за «левые» назначения в Башкирии

Например, филармонию Нефтекамска возглавил человек, не имеющий необходимого пятилетнего опыта и рекомендаций комиссии. Осенью 2023 года и. о. главы Дома дружбы народов Башкортостана допустили к работе с такими же нарушениями. Примечательно, что зимой того же года кандидату запретили участие в конкурсе на должность руководителя из-за отсутствия необходимой квалификации.