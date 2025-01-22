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Posted 22 января, 12:49

Published 22 января, 12:49

Modified 22 января, 12:55

Updated 22 января, 12:55

Минкульт Башкирии наказали за кадровый беспорядок

Минкульт получило нагоняй за «левые» назначения в Башкирии

22 января 2025, 12:49
Фото: 1MI.

Минкульт Башкирии наказали за кадровый беспорядок

Министр культуры Башкортостана получил представление от прокуратуры за назначения на должности некомпетентных людей, сообщили в правоохранительным ведомстве в среду, 22 января.

Прокуратура Башкирии заинтересовалась назначениями на руководящие должности учреждений культуры. Оказалось, что в Минкульте не раз грешили «левыми» назначениями.

Например, филармонию Нефтекамска возглавил человек, не имеющий необходимого пятилетнего опыта и рекомендаций комиссии. Осенью 2023 года и. о. главы Дома дружбы народов Башкортостана допустили к работе с такими же нарушениями. Примечательно, что зимой того же года кандидату запретили участие в конкурсе на должность руководителя из-за отсутствия необходимой квалификации.

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Кроме «серых» назначений, в прокуратуре заметили, что Государственный академический русский драматический театр с 2021 года остается без руководителя. Дело в том, что в Минкульте по неизвестным причинам проведения конкурса оттягивали.

Имя виновника кадрового беспорядка в прокуратуре не назвали, но заверили, что «лицо привлекли к дисциплинарной ответственности», а нарушения исправили. Министру культуры Башкирии тем временем вынесли представление.

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Ранее Mkset рассказал о новом экзамене в Башкирии.

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