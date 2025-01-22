Минкульт получило нагоняй за «левые» назначения в Башкирии

Posted 22 января, 12:49
Published 22 января, 12:49
Modified 22 января, 12:55
Updated 22 января, 12:55
Прокуратура Башкирии заинтересовалась назначениями на руководящие должности учреждений культуры. Оказалось, что в Минкульте не раз грешили «левыми» назначениями.
Например, филармонию Нефтекамска возглавил человек, не имеющий необходимого пятилетнего опыта и рекомендаций комиссии. Осенью 2023 года и. о. главы Дома дружбы народов Башкортостана допустили к работе с такими же нарушениями. Примечательно, что зимой того же года кандидату запретили участие в конкурсе на должность руководителя из-за отсутствия необходимой квалификации.
Кроме «серых» назначений, в прокуратуре заметили, что Государственный академический русский драматический театр с 2021 года остается без руководителя. Дело в том, что в Минкульте по неизвестным причинам проведения конкурса оттягивали.
Имя виновника кадрового беспорядка в прокуратуре не назвали, но заверили, что «лицо привлекли к дисциплинарной ответственности», а нарушения исправили. Министру культуры Башкирии тем временем вынесли представление.