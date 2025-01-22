Легендарный уроженец Башкирии посмертно получит особый статус

Posted 21 января, 23:07
Published 21 января, 23:07
Modified 21 января, 23:09
Updated 21 января, 23:09
С инициативой в Минкульт обратился сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов. Политик предложил посмертно присвоить Юрию Шатунову звание Народного артиста России. Со слов сенатора, к нему с такой просьбой обратился военнослужащий, участвующий в СВО.
Юрий Шатунов — уроженец башкортостанского города Кумертау. Легендарный певец скончался летом 2022 года от острой сердечной недостаточности и был похоронен в Москве.
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