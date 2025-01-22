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Posted 21 января, 23:07

Published 21 января, 23:07

Modified 21 января, 23:09

Updated 21 января, 23:09

Юрий Шатунов может стать народным артистом России

Легендарный уроженец Башкирии посмертно получит особый статус

21 января 2025, 23:07
Фото: официальный сайт Юрия Шатунова.

Юрий Шатунов может стать народным артистом России

Народные избранники озаботились сохранением памяти о солисте «Ласкового мая», сообщают СМИ в среду, 22 января.

С инициативой в Минкульт обратился сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов. Политик предложил посмертно присвоить Юрию Шатунову звание Народного артиста России. Со слов сенатора, к нему с такой просьбой обратился военнослужащий, участвующий в СВО.

Юрий Шатунов — уроженец башкортостанского города Кумертау. Легендарный певец скончался летом 2022 года от острой сердечной недостаточности и был похоронен в Москве.

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Ранее Mkset сообщал о том, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о поощрении выдающихся уфимцев.

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