Легендарный уроженец Башкирии посмертно получит особый статус

С инициативой в Минкульт обратился сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов. Политик предложил посмертно присвоить Юрию Шатунову звание Народного артиста России. Со слов сенатора, к нему с такой просьбой обратился военнослужащий, участвующий в СВО.