Квартиры в Уфе стали дороже домов

В целом по России стоимость двух видов жилья практически сравнялась, частные дома в среднем дороже трёхкомнатных квартир лишь на четверть. Между тем в ряде городов, среди которых Уфа, Екатеринбург и Казань, «трёшки» и вовсе стали дороже домов.