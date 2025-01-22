Квартиры в Уфе стали дороже домов

Posted 22 января, 20:27
Published 22 января, 20:27
Modified 22 января, 20:47
Updated 22 января, 20:47
В целом по России стоимость двух видов жилья практически сравнялась, частные дома в среднем дороже трёхкомнатных квартир лишь на четверть. Между тем в ряде городов, среди которых Уфа, Екатеринбург и Казань, «трёшки» и вовсе стали дороже домов.
Так, к началу 2025 года среднестатистическая жилплощадь с тремя комнатами в столице Башкирии оценивается в ₽9,3 млн, участок — в ₽1,4 млн, а дом — в ₽6,8 млн. Таким образом, крупногабаритные квартиры в Уфе дороже частного жилья на 36%.
Ранее Mkset сообщал о том, что Уфа стала одним из городов с самыми высокими ценами на однокомнатное жильё на первичном рынке.