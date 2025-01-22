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Posted 22 января, 20:27

Published 22 января, 20:27

Modified 22 января, 20:47

Updated 22 января, 20:47

Квартиры в Уфе стали дороже домов

Квартиры в Уфе стали дороже домов

22 января 2025, 20:27
Фото: 1MI.
В столице Башкирии цены на «трёшки» обогнали частные жилые постройки — о том, что происходит с региональным рынком недвижимости, рассказали Mkset в «Циан» в четверг, 23 января.

В целом по России стоимость двух видов жилья практически сравнялась, частные дома в среднем дороже трёхкомнатных квартир лишь на четверть. Между тем в ряде городов, среди которых Уфа, Екатеринбург и Казань, «трёшки» и вовсе стали дороже домов.

Так, к началу 2025 года среднестатистическая жилплощадь с тремя комнатами в столице Башкирии оценивается в ₽9,3 млн, участок — в ₽1,4 млн, а дом — в ₽6,8 млн. Таким образом, крупногабаритные квартиры в Уфе дороже частного жилья на 36%.

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Ранее Mkset сообщал о том, что Уфа стала одним из городов с самыми высокими ценами на однокомнатное жильё на первичном рынке.

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