mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 08:37

Published 22 января, 08:37

Modified 22 января, 08:58

Updated 22 января, 08:58

В Башкирии проверили «Яндекс Еду», Delivery Club и «Купер»

Курьеры приносят уфимцам из кафе неизвестно что

22 января 2025, 08:37
Фото: mkset.ru.

В Башкирии проверили «Яндекс Еду», Delivery Club и «Купер»

Россельхознадзор выявил в Башкортостане кафе, работающие с нарушениями и доставляющие еду без контроля качества производства, сообщает в среду, 22 января, ведомство.

Управление Россельхознадзора по РБ провело анализ популярных сервисов доставки еды и обнаружило, что некоторые заведения общественного питания работают не по правилам. Как выяснилось, три уфимских кафе — «Гараж», «Мубарак» и «Кебаб Хаус» — закупают продукты и готовят еду, которую потом через «Яндекс Еда», Delivery Club и «Купер» доставляют клиентам, без какого-либо государственного контроля.

Стоит отметить, что по данным Россельхознадзора РБ на используемое указанными точками общепита сырье отсутствуют обязательные ветеринарно-сопроводительные документы. Проще говоря, вы можете получить в заказе «кота в мешке» — вернее, что угодно, от некачественного мяса до сомнительных ингредиентов.

В Россельхознадзоре подчеркивают, что такая ситуация является грубым нарушением ветеринарного законодательства. В итоге, хозяйствующим субъектам вынесли предостережения о недопустимости подобных нарушений.

Хабиров: 7% еды в школьных столовых — брак
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии выявили отклонения от технологии приготовления питания для учеников.

Читайте также:
Бетонная плита едва не покалечила школьников в БашкирииБоец из Башкирии «воскрес» на СВОПьяного ребёнка остановили автоинспекторы в Уфе
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Кафе#Нарушения#Мелеуз#Янаул#Россельхознадзор#Безопасность продуктов#Яндекс Еда#Купер#Доставка еды#Ветеринарные документы#Delivery Club#Контроль качества#Мубарак#Кебаб Хаус#Питание для учеников
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика