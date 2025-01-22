Курьеры приносят уфимцам из кафе неизвестно что

Управление Россельхознадзора по РБ провело анализ популярных сервисов доставки еды и обнаружило, что некоторые заведения общественного питания работают не по правилам. Как выяснилось, три уфимских кафе — «Гараж», «Мубарак» и «Кебаб Хаус» — закупают продукты и готовят еду, которую потом через «Яндекс Еда», Delivery Club и «Купер» доставляют клиентам, без какого-либо государственного контроля.