Курьеры приносят уфимцам из кафе неизвестно что

Posted 22 января, 08:37
Published 22 января, 08:37
Modified 22 января, 08:58
Updated 22 января, 08:58
Управление Россельхознадзора по РБ провело анализ популярных сервисов доставки еды и обнаружило, что некоторые заведения общественного питания работают не по правилам. Как выяснилось, три уфимских кафе — «Гараж», «Мубарак» и «Кебаб Хаус» — закупают продукты и готовят еду, которую потом через «Яндекс Еда», Delivery Club и «Купер» доставляют клиентам, без какого-либо государственного контроля.
Стоит отметить, что по данным Россельхознадзора РБ на используемое указанными точками общепита сырье отсутствуют обязательные ветеринарно-сопроводительные документы. Проще говоря, вы можете получить в заказе «кота в мешке» — вернее, что угодно, от некачественного мяса до сомнительных ингредиентов.
В Россельхознадзоре подчеркивают, что такая ситуация является грубым нарушением ветеринарного законодательства. В итоге, хозяйствующим субъектам вынесли предостережения о недопустимости подобных нарушений.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии выявили отклонения от технологии приготовления питания для учеников.