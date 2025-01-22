Куда Мавлиев послал подчиненных

Posted 22 января, 20:48
Published 22 января, 20:48
Modified 22 января, 20:56
Updated 22 января, 20:56
Визит заммэра Уфы Евгений Чебаков и начальник Советского района Айдар Базгудинов нанесли в Калининград. Сам уфимский градоначальник Ратмир Мавлиев своим вниманием город обделил, своим подчинённым он поручил посетить регион для обмена «социальным, гуманитарным и правовым» опытом.
О конкретных договорённостях и муниципальных практиках в релизе властей не говорится, однако упомянуто, что госслужащие успели посетить ряд объектов Калининграда и почтить память погибших участников Великой Отечественной войны у мемориалов города.
Ранее Mkset сообщал о том, что уфимских чиновников отправили «перенимать опыт» у московских коллег — чистить снег зимой.