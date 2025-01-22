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Posted 22 января, 20:48

Published 22 января, 20:48

Modified 22 января, 20:56

Updated 22 января, 20:56

Уфимские чиновники прибыли в Калининград

Куда Мавлиев послал подчиненных

22 января 2025, 20:48
Фото: мэрия Уфы.

Уфимские чиновники прибыли в Калининград

Ключевые лица уфимской администрации улетели с командировкой в самый западный регион России, отчитались власти города в четверг, 23 января.

Визит заммэра Уфы Евгений Чебаков и начальник Советского района Айдар Базгудинов нанесли в Калининград. Сам уфимский градоначальник Ратмир Мавлиев своим вниманием город обделил, своим подчинённым он поручил посетить регион для обмена «социальным, гуманитарным и правовым» опытом.

О конкретных договорённостях и муниципальных практиках в релизе властей не говорится, однако упомянуто, что госслужащие успели посетить ряд объектов Калининграда и почтить память погибших участников Великой Отечественной войны у мемориалов города.

Уфимских чиновников отправили учиться чистить снег в Москву
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Ранее Mkset сообщал о том, что уфимских чиновников отправили «перенимать опыт» у московских коллег — чистить снег зимой.

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