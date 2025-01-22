Крупный пожар ликвидируют в Уфе

Posted 22 января, 14:55
Published 22 января, 14:55
Modified 22 января, 14:57
Updated 22 января, 14:57
Пламя охватило одноэтажный объект, специализирующийся на производстве мебели. В МЧС отчитались, что на месте работают спасатели. На момент публикации о пострадавших при пожаре не сообщалось.
— Задело ли кого-то, пока неясно, но говорят, что всё оттуда успели вытащить, — рассказал Mkset очевидец происшествия.
Ранее Mkset сообщал о гибели пожилого мужчины при пожаре в Башкирии. Сельчанин погиб в небольшой металлической бытовке, сгорев заживо.