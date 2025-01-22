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Posted 22 января, 14:55

Published 22 января, 14:55

Modified 22 января, 14:57

Updated 22 января, 14:57

В Уфе загорелся мебельный цех

Крупный пожар ликвидируют в Уфе

22 января 2025, 14:55
Фото: МЧС.

В Уфе загорелся мебельный цех

Свидетелями огромного огненного зарева и скопления техники оперативных служб стали жители микрорайона Инорс в среду, 22 января, сообщили Mkset очевидцы.

Пламя охватило одноэтажный объект, специализирующийся на производстве мебели. В МЧС отчитались, что на месте работают спасатели. На момент публикации о пострадавших при пожаре не сообщалось.

— Задело ли кого-то, пока неясно, но говорят, что всё оттуда успели вытащить, — рассказал Mkset очевидец происшествия.
Видео: МЧС.
В Кушнаренковском районе Башкирии мужчина сгорел заживо
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Ранее Mkset сообщал о гибели пожилого мужчины при пожаре в Башкирии. Сельчанин погиб в небольшой металлической бытовке, сгорев заживо.

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