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Posted 21 января, 22:50

Published 21 января, 22:50

Modified 21 января, 22:52

Updated 21 января, 22:52

Уфимка судится с роддомом

Криминальные роды провели в Уфе

21 января 2025, 22:50
Фото: 1MI.

Уфимка судится с роддомом

В центре скандала оказалась клиника «Мать и дитя» в башкирской столице, историю осветили Ufanovosti в среду, 22 января.

Уфимка заявила журналистам о том, что в процессе родов, которые она провела в медучреждении, она подвергалась давлению со стороны врачей. Горожанка утверждает, якобы в ходе «акушерского террора» её принудили к кесареву сечению.

По словам женщины, до самих родов врачи заверяли её в том, что та спокойно может родить сама. Доктора клиники её решение поддержали. За услуги клиники уфимка со своим супругом в целом отдала порядка ₽220 тысяч.

Неприятности, рассказывает женщина, у неё начались всего за день до родов, когда её прежний врач внезапно улетела в отпуск. С новым доктором отношения у женщины не заладились.

— Она проколола мне плодный пузырь при маленьком раскрытии, когда ребенок не занял оптимальное положение. Так шансы на естественные роды практически сводятся к нулю. Естественно я, беспокоясь за здоровье малыша, находившегося без околоплодных вод длительное время, согласилась на операцию, — цитируют уфимку журналисты.

Как считает уфимка, проводить операцию против её планов ей пришлось из-за врачебной ошибки. Женщина решила решать проблему через суд.

Как пишет Ufanovosti, в самой клинике ситуацию не прокомментировали, сославшись на врачебную тайну.

Беременным уфимкам выдают по ₽17`000
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии увеличили размер пособий для женщин, вынашивающих детей.

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