Криминальные роды провели в Уфе

Posted 21 января, 22:50
Published 21 января, 22:50
Modified 21 января, 22:52
Updated 21 января, 22:52
Уфимка заявила журналистам о том, что в процессе родов, которые она провела в медучреждении, она подвергалась давлению со стороны врачей. Горожанка утверждает, якобы в ходе «акушерского террора» её принудили к кесареву сечению.
По словам женщины, до самих родов врачи заверяли её в том, что та спокойно может родить сама. Доктора клиники её решение поддержали. За услуги клиники уфимка со своим супругом в целом отдала порядка ₽220 тысяч.
Неприятности, рассказывает женщина, у неё начались всего за день до родов, когда её прежний врач внезапно улетела в отпуск. С новым доктором отношения у женщины не заладились.
— Она проколола мне плодный пузырь при маленьком раскрытии, когда ребенок не занял оптимальное положение. Так шансы на естественные роды практически сводятся к нулю. Естественно я, беспокоясь за здоровье малыша, находившегося без околоплодных вод длительное время, согласилась на операцию, — цитируют уфимку журналисты.
Как считает уфимка, проводить операцию против её планов ей пришлось из-за врачебной ошибки. Женщина решила решать проблему через суд.
Как пишет Ufanovosti, в самой клинике ситуацию не прокомментировали, сославшись на врачебную тайну.