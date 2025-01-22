Китайцам запретили летать над Башкирией

В EASA входят 27 стран. Ни одна из авиакомпаний, входящих в организацию, не летают в Россию с 2022 года. В рекомендации агентства, также указаны операторы третьих стран, осуществляющие рейсы в Евросоюз. Ограничения действуют до 31 июля 2025 года. В Росавиации рекомендации считают продолжением санкций.