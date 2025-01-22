Китайцам запретили летать над Башкирией

Posted 22 января, 07:40
Published 22 января, 07:40
Modified 22 января, 08:47
Updated 22 января, 08:47
Вслед за рекомендациями EASA — Европейское агентство по авиационной безопасности — о приостановке рейсов над европейской частью РФ рейсы Пекин — Москва отменены с 21 января. Пока по 28 февраля. Однако другие китайские авиакомпании о прекращении полетов пока не заявили.
В EASA входят 27 стран. Ни одна из авиакомпаний, входящих в организацию, не летают в Россию с 2022 года. В рекомендации агентства, также указаны операторы третьих стран, осуществляющие рейсы в Евросоюз. Ограничения действуют до 31 июля 2025 года. В Росавиации рекомендации считают продолжением санкций.
Под ограничения EASA попадают Москва, Ростов-на-дону, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Самара. По мнению авиаэкспертов, директива Европейского агентства вышла после крушения самолета под Актау. А также это связано с тем, что существуют угрозы атак БПЛА и других ВС.
— Не рекомендуют, потому что повсюду «ковры». БПЛА, ракеты, самолёты. Весь комплекс угроз, — пояснил эксперт авиации аэропорта Уфа.