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Posted 22 января, 07:40

Published 22 января, 07:40

Modified 22 января, 08:47

Updated 22 января, 08:47

Китайцам запретили летать над Башкирией

Китайцам запретили летать над Башкирией

22 января 2025, 07:40
Фото: flightradar24.com.
Авиакомпания China Southern Airlines отменила рейсы в Россию с 21 января 2025 года.

Вслед за рекомендациями EASA — Европейское агентство по авиационной безопасности — о приостановке рейсов над европейской частью РФ рейсы Пекин — Москва отменены с 21 января. Пока по 28 февраля. Однако другие китайские авиакомпании о прекращении полетов пока не заявили.

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В EASA входят 27 стран. Ни одна из авиакомпаний, входящих в организацию, не летают в Россию с 2022 года. В рекомендации агентства, также указаны операторы третьих стран, осуществляющие рейсы в Евросоюз. Ограничения действуют до 31 июля 2025 года. В Росавиации рекомендации считают продолжением санкций.

Под ограничения EASA попадают Москва, Ростов-на-дону, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Самара. По мнению авиаэкспертов, директива Европейского агентства вышла после крушения самолета под Актау. А также это связано с тем, что существуют угрозы атак БПЛА и других ВС.

— Не рекомендуют, потому что повсюду «ковры». БПЛА, ракеты, самолёты. Весь комплекс угроз, — пояснил эксперт авиации аэропорта Уфа.
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