Кавказские тёлочки разорили бизнесмена из Башкирии

В сентябре 2024 года башкирский фермер нашел в Сети объявление о продаже крупного рогатого скота. Мужчину заинтересовало предложение. Бизнесмен связался с продавцом и выяснил все детали. Продавцом скота оказался житель Дагестана. В доказательство свой честности он прислал фермеру видеозапись с мычащим товаром. Бизнесмен перевёл продавцу оплату. И тут-то начались «завтраки». У продавца постоянно ломался транспорт для депортации скота из Дагестана в Башкирию. Потом внезапно выросла стоимость доставки покупки. Башкирский фермер почуял неладное, отменил сделку и потребовал возврата денег. Этого не произошло, тогда он и отправился в полицию.