Кавказские тёлочки разорили бизнесмена из Башкирии

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Posted 22 января, 11:47

Published 22 января, 11:47

Modified 22 января, 11:49

Updated 22 января, 11:49

Башкирского фермера обманули в Дагестане

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22 января 2025, 11:47
Фото: 1MI.

Башкирского фермера обманули в Дагестане

Полиции удалось вычислить заработавшего на пустом месте онлайн-мошенника, сообщает в среду, 22 января, пресс-служба регионального ведомства.

В наши дни через интернет можно купить всё — от булки до иномарки. И торговля промысловым скотом тоже ушла в онлайн. Удобством совершения сделок решил воспользоваться и 38-летний фермер из Федоровского района Башкортостана. Но вместо позитивного завершения сделки и товара получил статус потерпевшего.

В сентябре 2024 года башкирский фермер нашел в Сети объявление о продаже крупного рогатого скота. Мужчину заинтересовало предложение. Бизнесмен связался с продавцом и выяснил все детали. Продавцом скота оказался житель Дагестана. В доказательство свой честности он прислал фермеру видеозапись с мычащим товаром. Бизнесмен перевёл продавцу оплату. И тут-то начались «завтраки». У продавца постоянно ломался транспорт для депортации скота из Дагестана в Башкирию. Потом внезапно выросла стоимость доставки покупки. Башкирский фермер почуял неладное, отменил сделку и потребовал возврата денег. Этого не произошло, тогда он и отправился в полицию.

Автора объявления удалось вычислить. Им оказался 44-летний мужчина из Дагестана. А вот товар так и не нашли. Никакого скота у продавца не было. Он отправлял фермеру ролики, скачанные в Сети. На злоумышленника завели уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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Напомним, ранее в башкирском поле заметили криминальный ковёр-самолёт.

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