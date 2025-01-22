Как сэкономить на одежде, сохраняя стиль — советы опытных шопоголиков

Posted 22 января, 03:06
Published 22 января, 03:06
Modified 22 января, 03:06
Updated 22 января, 03:06
Стилисты уверяют, что определение собственного стиля поможет вам оставаться модными, но, тем не менее, значительно сэкономить на одежде. В погоне за брендом модницы зачастую покупают вещь, которая не вписывается в гардероб и, в результате, ни разу не надевается.
Попробуйте самостоятельно составить комплекты из имеющейся уже в гардеробе одежды. Поищите вдохновение на сайтах стилистов либо в сервисах Pinterest (13+) или Stylebook (+13). Так вы поймете, каких вещей не хватает для вашего стиля и сможете их включить в список покупок.
Как только вы определите собственный стиль, это значительно снизит круг магазинов, где можно купить подходящую одежду.
Не стоит относиться к секонд-хендам свысока. Конечно, некоторые из таких магазинов торгуют откровенным барахлом. Но есть сетевые магазины, в которых можно купить премиальные бренды отличного качества, тем самым сэкономив на одежде.
Стилисты уверяют, что секонд-хенд — отличный вариант сэкономить: приобрести качественную брендовую вещь за сравнительно небольшую сумму. Помните, многие звезды не брезгуют одеваться в секонд-хендах.
Резко похолодало, а у вас нет теплой куртки, зарядили дожди, а у вас нет зонта. В этом случае вы будете готовы купить необходимую вещь или одежду, не задумываясь об ее стоимости.
Избегайте авральных покупок. Чтобы сэкономить, делайте покупки заранее — не в сезон: летом присмотритесь к теплым вещам, зимой поищите купальники и сарафаны. В конце сезона действуют максимальные скидки на сезонную одежду.
В крупных городах очень популярны вечеринки для обмена вещами (своп-вечеринки). На них можно обмениваться различными вещами, в том числе и одеждой. Схема проста — вы приносите надоевшую или ненужную вещь и меняете ее на понравившуюся. На своп-вечеринках можно значительно сэкономить на обновлении гардероба, не потратив при этом ни копейки.
На свопах часто удается приобрести уникальные бренды и стильную одежду, которую не найдешь в отечественных магазинах.
Если одежда вам нужна на один раз — на вечеринку, на свадьбу подруги, на корпоратив, то не стоит ее покупать. Поищите подходящую одежду у подруг или родственниц либо возьмите брендовую вещь напрокат.
В соцсетях или на ресейл-платформах есть множество сообществ, где люди предлагают ненужную и неношенную одежду за небольшие деньги. Там же можно выставить свои вещи на продажу. Так вы сэкономите вдвойне — купите хорошую одежду дешевле в несколько раз и получите деньги за вещи, которые вам не нужны.
Сезонные скидки — отличный способ приобрести базовые вещи для своего гардероба. На распродажах можно найти брендовую одежду, которую вы не могли себе позволить за полную цену.
Главное на скидках — не терять голову. Иначе сэкономить не удастся. Следите, чтобы покупки соответствовали формуле «комфортно-модно-вписывается в гардероб-сочетается с другой одеждой».
Находите на маркетплейсах или сайтах брендов понравившиеся товары и откладывайте их в папку «Избранное». Так вы сможете отследить максимальное снижение цены на товар и сэкономить на покупке.
И помните, что в интернет-бутиках распродажи бывают чаще, чем в обычных магазинах. Подпишитесь на интернет-рассылки от крупных онлайн-магазинов — так можно сэкономить до 20% от первоначальной стоимости покупки.
Если позволяет размер, то покупайте брендовые вещи в детских отделах — они там стоят на порядок дешевле. Помогут сэкономить на базовых вещах мужские отделы — там можно приобрести майки, футболки или свитшоты по приятной цене.
Такая формулировка, конечно, не для шопоголиков. Но стилисты советуют не тратить деньги на спонтанную покупку на один сезон, а заранее составить список нужных вещей.
Поможет сэкономить такой план действий: определите для себя одежду, которая вам действительно необходима. Составьте список вещей и определите период, когда вы пересмотрите этот список. Например, если через месяц вы еще считаете, что эта вещь вам нужна, начинайте ее поиски.
Если вы хотите сэкономить, не увеличивая свой гардероб, поставьте себе за правило — после покупки новой вещи, избавиться от одной ненужной, продав ее на онлайн-аукционе.
Если хотите сэкономить на гардеробе, не нужно обещать себе, что вы сбросите вес к лету, к праздникам, к отпуску, и эти джинсы когда-нибудь придутся вам впору. Лучше дайте обещание за ними вернуться, когда вы действительно похудеете, чтобы похвалить себя за сброшенные кило.