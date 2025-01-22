Как сэкономить на одежде, сохраняя стиль — советы опытных шопоголиков

В соцсетях или на ресейл-платформах есть множество сообществ, где люди предлагают ненужную и неношенную одежду за небольшие деньги. Там же можно выставить свои вещи на продажу. Так вы сэкономите вдвойне — купите хорошую одежду дешевле в несколько раз и получите деньги за вещи, которые вам не нужны.