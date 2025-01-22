Из Уфы в Казань: чем так привлекает столица Татарстана?

Казань является центром притяжения — в первую очередь, благодаря экономическому развитию и инвестиционной привлекательности, что способствует развитию бизнеса и карьеры. Так, «Вечерняя Казань» приводит данные по итогам 2024 года: Татарстан лидирует по индексу деловой активности малого и среднего бизнеса RSBIr, набрав 62,2 пункта — при том, что в целом по России этот показатель составляет 55,9 пункта. Динамичное развитие локальной экономики способствует и тому, что в столице региона не только аккумулируются наиболее успешные деловые проекты, но и растет само качество жизни.