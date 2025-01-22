Из Уфы в Казань: чем так привлекает столица Татарстана?

Posted 22 января, 08:04
Published 22 января, 08:04
Modified 22 января, 09:08
Updated 22 января, 09:08
Казань уверенно держится в топе городов, куда россияне готовы переехать. В частности, по данным «Известий», за переезд в столицу Татарстана проголосовал каждый шестой житель нашей страны. Почему? Попытаемся разобраться.
Жилье, инфраструктура, уровень жизни
Казань является центром притяжения — в первую очередь, благодаря экономическому развитию и инвестиционной привлекательности, что способствует развитию бизнеса и карьеры. Так, «Вечерняя Казань» приводит данные по итогам 2024 года: Татарстан лидирует по индексу деловой активности малого и среднего бизнеса RSBIr, набрав 62,2 пункта — при том, что в целом по России этот показатель составляет 55,9 пункта. Динамичное развитие локальной экономики способствует и тому, что в столице региона не только аккумулируются наиболее успешные деловые проекты, но и растет само качество жизни.
Привлекательности добавляет и насыщенная мероприятиями жизнь города, которая подтягивает постоянное развитие инфраструктуры. Здесь регулярно проходят крупные мероприятия международного и федерального значения: форумы, выставки, фестивали, спортивные соревнования, театральные премьеры и концерты. Только к последнему саммиту БРИКС было реализовано масштабное строительство: от нового перрона в аэропорту и гостиниц до объектов городского благоустройства и крупнейшего в городе детского парка. Дополнительно в ближайшие три года на благоустройство Казани планируется потратить около 10 млрд руб., и в первую очередь — на транспортную инфраструктуру.
— По нашим наблюдениям, в столичные регионы переезжают не только для повышения качества жизни и личного развития. Например, Казань притягивает большое количество семей с детьми для получения качественного образования, — считает руководитель Ипотечного бюро Камила Фазлыева.
Перспектива бизнес-класса
Вполне логично, что с притоком населения в городе растет и спрос на жилую недвижимость. Тенденции 2024 года, согласно аналитике «Ъ-Review», показывают, что наиболее востребованными у покупателей становятся новостройки бизнес-класса, которые обгоняют традиционно лидирующий комфорт-класс. В первую очередь, аналитики связывают это с оптимальным соотношением цена-качество в данном сегменте.
Казань предлагает широкий выбор недвижимости, включая премиум, способный конкурировать с жильем аналогичного класса Москвы и Санкт-Петербурга. В числе знаковых казанских проектов в этом сегменте стал «Дом на Исхаки» от одного из крупнейших застройщиков Татарстана «Ак Барс Дом».
В первую очередь интересно расположение жилого комплекса — в центре города, в шаговой доступности от Казанского Кремля. При этом второстепенная улица Исхаки расположена в стороне от суеты мегаполиса и шумных турпотоков — здесь всегда располагались институты, школы, банки. Вместе с тем этот исторический район сейчас переживает обновление, превращаясь в комфортное пространство для современной жизни.
— Мы стремились сохранить уникальную атмосферу этого места, принимая во внимание современные потребности будущих жителей, — комментирует исполнительный директор «Ак Барс Дом» Айгуль Латыпова. — Для нас было важно сохранить гармонию с окружающей исторической застройкой и учесть сомасштабность и высоту зданий центральной части города.
Особую уединенность пятиэтажного клубного Дома на Исхаки в центре мегаполиса придает закрытая территория и небольшое количество квартир (всего 56). На территории организована игровая площадка с пространством для отдыха или работы. Подземный паркинг с системой считывания по номерам добавит эксклюзивности и удобства.
Комфорт и безопасность в приоритете
Дом органично вписывается в архитектурную концепцию исторической Казани, где особое внимание уделено выбору материалов и благородным цветовым решениям как наружной, так и внутренней отделки. Гармоничный облик зданию придают фасады из голландского кирпича ручной формовки, декоративная кладка и элегантная архитектурная подсветка и увеличенные окна.
Дополнительное естественное освещение с улучшенной шумоизоляцией обеспечивается благодаря высоким потолкам (до 4 метров) и панорамному остеклению с нанонапылением.
«Дом на Исхаки» обладает широким выбором планировочных решений: от компактных студий до трехкомнатных квартир (площадь составляет от 45 до 83 кв. метров — прим. ред.). Комфорта добавят лаундж-зона с камином, гостевые санузлы в холле.
Продумана и многоступенчатая система безопасности. Так, по всему периметру дома и в местах общего пользования будет организовано видеонаблюдение, на входе в комплекс — видеодомофон с функцией Face ID. При этом доступ в холл будет бесконтактным — через распознавание лица на входных дверях. Консьерж всегда скоординирует работу служб и поможет быстро решить бытовые проблемы. Кроме того, дом обслуживает собственная управляющая компания, а оплата счетов осуществляется через удобное мобильное приложение.
Уникальное расположение проекта привлечет внимание как активных молодых людей, так и госслужащих и творческую интеллигенцию. Например, в предлагаемых квартирах с мансардами для самовыражения можно устроить свою картинную галерею или арт-пространство, а на террасах собираться за обсуждением театральной постановки.
— Мы создавали этот дом для тех, кто выбирает истинные ценности вне времени, — отмечает Айгуль Латыпова.
«Дом на Исхаки» планируют сдать к концу 2026 года, причем ряд квартир уже нашел своих владельцев. Подробную информацию о проекте можно получить на сайте компании и у менеджеров по телефону: 8 (843) 244-80-64.
Помимо данного проекта, «Ак Барс Дом», как крупный застройщик, предлагает и комплексы другого класса жилья. «Мой Ритм» — самый продаваемый современный жилой комплекс в Казани (по данным наш дом.рф), многократный призер градостроительных конкурсов федерального и республиканского уровней. «Светлая долина» — семейный жилой комплекс с собственным парком, призер премии ТОП ЖК 2024 по данным ЕРЗ.РФ в номинации «Лучший ЖК-новостройка в Казани». «Дома у сада» и «Новый свет» — новые проекты в перспективном Лаишевском направлении.
Оформить квартиру можно удаленно по электронной сделке в ипотеку или за наличный расчет.
ООО «Ак Барс Дом». Вся актуальная информация и новости компании — на сайте и в телеграм-канале.
Проектные декларации размещены на сайте наш. дом.рф. ООО «Ак Барс Дом», ОГРН 1101690072032, РТ, г. Казань, ул. Меридианная, д. 1.
ООО «Ак Барс Дом». Адрес: Казань, проспект Альберта Камалеева, 26/12/ Телефон: 8 (843) 244-80-64.