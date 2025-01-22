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Posted 21 января, 23:15

Published 21 января, 23:15

Modified 22 января, 09:33

Updated 22 января, 09:33

В Башкирии расселят 15 тысяч человек

Из домов выселят 15`000 башкортостанцев

21 января 2025, 23:15
Фото: 1MI.

В Башкирии расселят 15 тысяч человек

Программу расселения аварийных домов до 2030 года утвердили в Башкортостане, сообщили региональные власти в среду, 22 января.

Как обещает премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров, к упомянутому дедлайну в Башкирии должны по программе охватить порядка 565 домов, где проживают 15 тысяч человек.

Отметим, что в целом с 2017 года в Башкортостане статус аварийных получили 759 домов. В 2024 году обеспечить новыми квартирами взамен разваливающихся бараков удалось 1,12 тыс. уфимцев. Программа расселения в столице региона и других его населённых пунктах будет продолжена.

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Ранее Mkset рассказывал о том, какие изменения могут произойти на рынке жилья Башкирии в 2025 году.

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