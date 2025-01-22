Из домов выселят 15`000 башкортостанцев

Posted 21 января, 23:15
Published 21 января, 23:15
Modified 22 января, 09:33
Updated 22 января, 09:33
Как обещает премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров, к упомянутому дедлайну в Башкирии должны по программе охватить порядка 565 домов, где проживают 15 тысяч человек.
Отметим, что в целом с 2017 года в Башкортостане статус аварийных получили 759 домов. В 2024 году обеспечить новыми квартирами взамен разваливающихся бараков удалось 1,12 тыс. уфимцев. Программа расселения в столице региона и других его населённых пунктах будет продолжена.