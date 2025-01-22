Из домов выселят 15`000 башкортостанцев

Отметим, что в целом с 2017 года в Башкортостане статус аварийных получили 759 домов. В 2024 году обеспечить новыми квартирами взамен разваливающихся бараков удалось 1,12 тыс. уфимцев. Программа расселения в столице региона и других его населённых пунктах будет продолжена.