Хабиров рассказал про 15 сценариев помощи

Posted 22 января, 07:33
Published 22 января, 07:33
Modified 22 января, 08:49
Updated 22 января, 08:49
В 2019 году у Центров занятости населения появился серьезный конкурент — кадровые центры «Работа России». Главное отличие, как отметил Хабиров, индивидуальный подход к вопросам трудоустройства жителей.
В Башкирии уже работает 50 таких центров, а в 2025 году планируют открыть ещё 18. В организации помощь с поиском работы могут получить и молодые мамы, и пенсионеры, и инвалиды, а также молодые специалисты и предприниматели и даже бизнесмены, ищущие хороших кадров для своих компаний.
В центре отработали уникальный сценарий «одного окна», исходя из десяти жизненных и пяти бизнес-ситуаций. Такой подход, по словам Хабирова, помогает максимально сократить время поиска работы и трудоустройства.