Хабиров рассказал про 15 сценариев помощи

В Башкирии уже работает 50 таких центров, а в 2025 году планируют открыть ещё 18. В организации помощь с поиском работы могут получить и молодые мамы, и пенсионеры, и инвалиды, а также молодые специалисты и предприниматели и даже бизнесмены, ищущие хороших кадров для своих компаний.