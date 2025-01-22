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Posted 22 января, 07:33

Published 22 января, 07:33

Modified 22 января, 08:49

Updated 22 января, 08:49

Новые кадровые центры принимают безработных в Башкирии

Хабиров рассказал про 15 сценариев помощи

22 января 2025, 07:33
Фото: tg/Радий Хабиров.

Новые кадровые центры принимают безработных в Башкирии

Об успехах новых кадровых центров в Башкортостане отчитался глава РБ Радий Хабиров в своих соцсетях в среду, 22 января.

В 2019 году у Центров занятости населения появился серьезный конкурент — кадровые центры «Работа России». Главное отличие, как отметил Хабиров, индивидуальный подход к вопросам трудоустройства жителей.

В Башкирии уже работает 50 таких центров, а в 2025 году планируют открыть ещё 18. В организации помощь с поиском работы могут получить и молодые мамы, и пенсионеры, и инвалиды, а также молодые специалисты и предприниматели и даже бизнесмены, ищущие хороших кадров для своих компаний.

В центре отработали уникальный сценарий «одного окна», исходя из десяти жизненных и пяти бизнес-ситуаций. Такой подход, по словам Хабирова, помогает максимально сократить время поиска работы и трудоустройства.

Работу за ₽200 тысяч предлагают уфимцам
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Ранее Mkset рассказал, каким специалистам стоит рассчитывать на зарплату в ₽200 тыс в Башкирии.

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