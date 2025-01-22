Эти обычные вещи могут привести к пожару в вашем доме — знаете ли вы их?

Техника, такая как ноутбуки, может стать причиной пожара из-за перегрева. Внутренние компоненты, особенно процессор и видеокарта, выделяют тепло. Если система охлаждения не работает должным образом из-за пыли или загрязнений, температура может достичь опасных уровней, что приведет к возгоранию устройства. Чтобы избежать этого, не оставляйте ноутбук на мягких поверхностях и регулярно очищайте его от пыли.