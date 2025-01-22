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Posted 22 января, 15:00

Published 22 января, 15:00

Modified 22 января, 15:00

Updated 22 января, 15:00

Эти обычные вещи могут привести к пожару в вашем доме — знаете ли вы их?

Эти обычные вещи могут привести к пожару в вашем доме — знаете ли вы их?

22 января 2025, 15:00
Фото: Изображение Midjourney. Эти обычные вещи могут привести к пожару в вашем доме — знаете ли вы их?
Пожар может начаться с самых неожиданных предметов, которые мы используем ежедневно. Что скрывается за этими «невинными» вещами и как избежать трагедии?

Пожары в домах происходят по разным причинам: от непотушенной сигареты до неисправных приборов. Однако существует ряд вещей, которые могут привести к возгоранию, и многие из них не кажутся опасными на первый взгляд.

Удлинители и розетки

Слишком много устройств, подключенных к одному удлинителю, могут привести к перегрузке сети. Если подключать приборы с высоким потреблением энергии, такие как обогреватели, это чревато перегревом проводки. Эксперты советуют не использовать удлинители постоянно и вместо этого позаботиться о дополнительной проводке или новых розетках в квартире.

Ноутбуки

Техника, такая как ноутбуки, может стать причиной пожара из-за перегрева. Внутренние компоненты, особенно процессор и видеокарта, выделяют тепло. Если система охлаждения не работает должным образом из-за пыли или загрязнений, температура может достичь опасных уровней, что приведет к возгоранию устройства. Чтобы избежать этого, не оставляйте ноутбук на мягких поверхностях и регулярно очищайте его от пыли.

Удлинители и розетки
Удлинители и розетки. Фото: Изображение Midjourney

Пыль

Обычная домашняя пыль является не только источником аллергенов, но и может стать причиной короткого замыкания. Когда пыль скапливается на розетках и электрических приборах, она может вызвать перегрев проводки. Чтобы избежать этой опасности, рекомендуется чаще проводить влажную уборку и удалять пыль с электрических элементов.

Использованные батарейки

Если батарейки не утилизированы должным образом, они могут представлять опасность. При контакте с металлическими предметами, такими как скрепки или шурупы, может произойти короткое замыкание. Это в свою очередь может спровоцировать пожар. Следите за правильной утилизацией старых батареек, чтобы избежать неприятных последствий.

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