Электромобили: достоинства, недостатки и перспективы в Башкирии с учетом климата

В первую очередь это ограниченность пробега. Даже новые современные авто способны проехать на одной зарядке 200 — 400 км. При этом температура воздуха значительно на него влияет. Чем ниже, тем меньше расстояние, а еще и расходы на обогрев салона. Если учесть, что минусовая температура воздуха в нашем регионе не меньше 6 месяцев в году, задумаешься. А стоит ли покупать машину, подходящую лишь на летний период?