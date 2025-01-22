Электромобили: достоинства, недостатки и перспективы в Башкирии с учетом климата

Posted 22 января, 06:11
Published 22 января, 06:11
Modified 22 января, 06:11
Updated 22 января, 06:11
Производители заявляют, что у электроавтомобилей есть реальные шансы потеснить авто с ДВС. Ведь новые аккумуляторные батареи обеспечивают поездки на дальние расстояния. Экологичны, современны и финансово привлекательны. Так ли это на самом деле? И выдерживают электрические транспортные средства в условиях башкирской зимы? Электромобили имеют ряд важных преимуществ перед авто с бензиновыми двигателями. Рассмотрим некоторые из них:
При сегодняшнем уровне цен на бензин, которые не останавливаются в росте стоимость электроэнергии, затраченной на километр пробега, выгоднее.
Так как в электродвигателе не сгорает углеводородное топливо, вредных выбросов в атмосферу нет. Однако, вызывает вопрос производства и утилизации аккумуляторных батарей. А также добыча цветных металлов для них.
Механическая часть таких авто проще. Машинам не нужно моторное масло, так как значительно меньше трущихся частей. Коробка передач просто не нужна. А еще они бесшумны. Не создают вибрации при работе. Не имеют проблем зимнего пуска, не теряют мощность в горах. Имеют высокий КПД.
Можно отметить и другие плюсы электрокаров. А еще не шумят и не создают вибраций при работе. Электрическая часть, управляющая электроника и ходовые качества электроавтомобилей, превосходят машины с ДВС.
В первую очередь это ограниченность пробега. Даже новые современные авто способны проехать на одной зарядке 200 — 400 км. При этом температура воздуха значительно на него влияет. Чем ниже, тем меньше расстояние, а еще и расходы на обогрев салона. Если учесть, что минусовая температура воздуха в нашем регионе не меньше 6 месяцев в году, задумаешься. А стоит ли покупать машину, подходящую лишь на летний период?
Зарядка электрокара займет несколько часов. А если впереди несколько других? Чтобы зарядить авто дома из розетки, потребуется 6-7 часов. Существуют системы быстрой зарядки: час — полтора. Но некоторые эксперты утверждают, что такой процесс не слишком полезен для батареи.
Емкость аккумуляторов авто со временем падает, а их замена удовольствие не из дешевых. Кроме зимних холодов, аккумуляторы капризны в жару и работают не стабильно. Вес аккумуляторов тяжелый. Поэтому их размещают как можно ниже. В днище или на полу багажника.
И в случае возгорания потушить электрокар очень сложно. Аккумуляторы электромобилей содержат в себе большое количество энергии. В случае повреждения батареи внутреннее короткое замыкание запускает цепную реакцию В результате аккумулятор выделяет больше тепла, чем может рассеять, и загорается. В процессе горения выделяется большое количество токсичных веществ.
После пожара в августе 2024 года, вызванного самовозгоранием на подземной стоянке Mercedes-benz Eqe в Сеуле. Правительство Южной Кореи рассматривает возможность совсем запретить электромобили на подземных парковках. Пожаром было уничтожено 140 автомобилей, половина из которых сгорела полностью.
Но статистика успокаивает. Возгорание электрических транспортных средств происходит реже, чем авто с ДВС.
Ранее мы писали о том, что владельцы электрокаров смогут бесплатно пользоваться платным «Восточным выездом» в Уфе согласно новому распоряжению Правительства РФ, опубликованному в понедельник, 20 января.
В 2023 году Правительство РФ дало право российским электромобилям на бесплатный проезд по платным автодорогам страны. Акция реализуется в рамках концепции развития производства и использования электротранспорта в России. Всего за два года более миллиона владельцев «электричек» сэкономили на проезде. С 2025 года эта льгота только для электромобилей отечественного производства.
2023 году Правительство РФ дало право российским электромобилям на бесплатный проезд по платным автодорогам страны. Акция реализуется в рамках концепции развития производства и использования электротранспорта в России. Всего за два года более миллиона владельцев «электричек» сэкономили на проезде.
Скидка в размере 25 процентов на покупку российского электромобиля в кредит или лизинг .
Агрегаторы такси и каршеринга получают субсидирование для снижения стоимости поездок для пассажиров, выбравших электромобили.
Частные владельцы имеют возможность устанавливать медленные зарядные станции. На парковках высотных домов. Для зарядки ночью.
Что ожидать в будущем. Будут ли востребованы электромобили? Мнение эксперта.
— Автомобили с электродвигателями в нашей стране активно продаются. Наиболее популярны в России: китайские Zeekr и Voyah, российская Evolute. Среди дорогостоящего сегмента лидируют Volkswagen и Tesla. Но пока электромобили не конкуренты обычным с ДВС. И это вполне объяснимо.
В среднем они минимум на треть дороже, чем машины такого же класса с бензиновым или дизельным мотором. Запас хода максимум на 400 км у самых ходовых марок тоже не всех устраивает. Заряжать то нужно время. Да и зарядных станций по стране нужно в три раза больше, чем имеется сегодня. И все же в ближайшем будущем продажи электромобилей будут расти. Они реже ломаются, требуют меньше затрат на обслуживание. А
Аккумуляторные батареи благодаря современным технологиям и дальше будут падать в цене, а их эффективность, срок службы и скорость зарядки улучшатся, — пояснил автоэксперт Алексей Сапунов.
— Купил электромобиль год назад. Живу в. Октябрьском, ездил в основном летом. На прошлой неделе товарищ попросил поехать в аэропорт Уфы, встретить сына из Москвы именно на электрокаре. Я, честно говоря, сомневался, зачем рисковать? Есть и обычная машина, спокойнее на ней. Но согласился. В результате, кода мы подъехали к аэропорту, аккумулятор был практически разряжен. Вернее, остался запас энергии на 60 км. Хорошо, что на стоянке есть зарядная станция. 23 рубля за кВт. В час. Да еще пришлось больше часа сидеть всем в кафе аэропорта, ждать, кода зарядится наш электромобиль. Хотели заехать в гости в соседнюю Нижегородку, какой там. Домой поспешили, пока аккумулятор держит. Вот такой зимний опыт вышел. А если, напри мер, в пробке зимой на трассе встанешь? Электромобили всем хороши, но только в теплое время года. Я рассматриваю его только как второе авто при наличии обычного. Но для все ли такой вариант подойдет? Две страховки, два парковочных места и прочие расходы. Выходит, не для нашего климата авто, — поделился Сергей, владелец электромобиля, г. Октябрьский.
Электромобилей на российских дорогах пока не столь много. Основные причины, по которым россияне опасаются их приобретать. Нет уверенности в том, что электрокар способен полноценно работать в наших климатических условиях и способен выдержать морозы. Недостаточно широко развитая сеть зарядных станций. Автосервисов специализирующихся на таком виде транспорта. Недоверие, вызванное небольшим опытом эксплуатации электрических транспортных средств в целом.