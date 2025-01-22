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Posted 22 января, 13:21

Published 22 января, 13:21

Modified 22 января, 13:23

Updated 22 января, 13:23

Ефимов сообщил, что Арбатско-Покровскую линию метро продлят с помощью двух ТПМК

Ефимов сообщил, что Арбатско-Покровскую линию метро продлят с помощью двух ТПМК

22 января 2025, 13:21
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что для строительства тоннелей между станциями «Щёлковская» и «Гольяново» на Арбатско-Покровской линии будут задействованы два тоннелепроходческих комплекса диаметром шесть метров.

Заммэра сообщил, что будут проложены два однопутных тоннеля длиной около 1,7 километра — от места за тупиками станции «Щёлковская» на Уральской улице до станции «Гольяново» на Уссурийской улице. Об этом пишет портал stroi.mos.ru.

Для выполнения работ выбраны комплексы «Анастасия» и «Лия». Первый уже использовался при строительстве Люблинско-Дмитровской, Сокольнической и Солнцевской линий, а также на участках Большого кольца. Второй комплекс тоже имеет опыт работы на БКЛ и других линиях московского метро.

Когда проходка тоннелей будет завершена, планируется провести засыпку монтажной камеры и работы по благоустройству территории: в районе появится новая зеленая аллея для отдыха жителей. По словам руководителя департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова, реализация проекта улучшит транспортную доступность для 160 тысяч жителей Гольянова и снизит нагрузку на Щёлковское шоссе и станцию «Щёлковская» на 25%.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что работы в вестибюлях станций «Каширская» и «Физтех» завершены.

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