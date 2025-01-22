Ефимов сообщил, что Арбатско-Покровскую линию метро продлят с помощью двух ТПМК

Для выполнения работ выбраны комплексы «Анастасия» и «Лия». Первый уже использовался при строительстве Люблинско-Дмитровской, Сокольнической и Солнцевской линий, а также на участках Большого кольца. Второй комплекс тоже имеет опыт работы на БКЛ и других линиях московского метро.