Ефимов сообщил, что Арбатско-Покровскую линию метро продлят с помощью двух ТПМК

Posted 22 января, 13:21
Published 22 января, 13:21
Modified 22 января, 13:23
Updated 22 января, 13:23
Заммэра сообщил, что будут проложены два однопутных тоннеля длиной около 1,7 километра — от места за тупиками станции «Щёлковская» на Уральской улице до станции «Гольяново» на Уссурийской улице. Об этом пишет портал stroi.mos.ru.
Для выполнения работ выбраны комплексы «Анастасия» и «Лия». Первый уже использовался при строительстве Люблинско-Дмитровской, Сокольнической и Солнцевской линий, а также на участках Большого кольца. Второй комплекс тоже имеет опыт работы на БКЛ и других линиях московского метро.
Когда проходка тоннелей будет завершена, планируется провести засыпку монтажной камеры и работы по благоустройству территории: в районе появится новая зеленая аллея для отдыха жителей. По словам руководителя департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова, реализация проекта улучшит транспортную доступность для 160 тысяч жителей Гольянова и снизит нагрузку на Щёлковское шоссе и станцию «Щёлковская» на 25%.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что работы в вестибюлях станций «Каширская» и «Физтех» завершены.