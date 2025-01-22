Две семьи пропали в Башкирии

В сентябре 2024 года у 53-летнего жителя Башкирии проснулась предпринимательская жилка. Мужчина тайком пробрался на пасеку, когда удостоверился в отсутствии хозяина. Голыми руками преступник один за другим открывал крышки ульев, доставая из них деревянные рамки с натуральной вощиной, а также две пчелосемьи.