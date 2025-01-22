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Posted 22 января, 11:12

Published 22 января, 11:12

Modified 22 января, 11:19

Updated 22 января, 11:19

Суд отправил уфимца в психбольницу за кражу пасеки

Две семьи пропали в Башкирии

22 января 2025, 11:12
Фото: mkset.ru.

Суд отправил уфимца в психбольницу за кражу пасеки

Житель Кушнаревского района отправится на принудительное лечение в психстационар за кражу пчелиной фермы, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии в среду, 22 января.

В сентябре 2024 года у 53-летнего жителя Башкирии проснулась предпринимательская жилка. Мужчина тайком пробрался на пасеку, когда удостоверился в отсутствии хозяина. Голыми руками преступник один за другим открывал крышки ульев, доставая из них деревянные рамки с натуральной вощиной, а также две пчелосемьи.

Позже все «добытое» имущество мужчина упаковал в найденные во дворе фермы деревянные пчелиные ловушки. Так две пчелосемьи остались без привычного дома, а хозяин пасеки — без имущества на сумму почти в ₽17 000.

Однако уголовной ответственности горе-предпринимателю удалось избежать, так как мужчину признали невменяемым. Суд отправил преступника на принудительное лечение в стационаре психбольницы.

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