Две семьи пропали в Башкирии

Posted 22 января, 11:12
Published 22 января, 11:12
Modified 22 января, 11:19
Updated 22 января, 11:19
В сентябре 2024 года у 53-летнего жителя Башкирии проснулась предпринимательская жилка. Мужчина тайком пробрался на пасеку, когда удостоверился в отсутствии хозяина. Голыми руками преступник один за другим открывал крышки ульев, доставая из них деревянные рамки с натуральной вощиной, а также две пчелосемьи.
Позже все «добытое» имущество мужчина упаковал в найденные во дворе фермы деревянные пчелиные ловушки. Так две пчелосемьи остались без привычного дома, а хозяин пасеки — без имущества на сумму почти в ₽17 000.
Однако уголовной ответственности горе-предпринимателю удалось избежать, так как мужчину признали невменяемым. Суд отправил преступника на принудительное лечение в стационаре психбольницы.
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