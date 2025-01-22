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Posted 22 января, 07:03

Published 22 января, 07:03

Modified 22 января, 09:07

Updated 22 января, 09:07

На большие автобусы нет денег в Уфе

Денег нет — вы потеснитесь: уфимцам пора привыкать к переполненным автобусам

22 января 2025, 07:03
Фото: 1MI.

На большие автобусы нет денег в Уфе

Жители Демского района жалуются, что их муниципалитет рассматривают как тренировочную площадку для чиновников, а проблемы в районе остаются, пишут в соцсетях в среду, 22 января.

В декабре 2024 года Антон Тарасов возглавил администрацию Октябрьского района Уфы. Это назначение произошло после двухлетней работы на той же должности в Демском районе. Переход Тарасова очень расстроил жителей Демы:

— Почему к Демскому району такое отношение — главы администрации будто тренируются. Как только более менее вник в дела и стал заниматься районом — сразу забрать в другое место. А Деме и так пойдет? Каждые два года меняют глав, а проблемы только множатся. Общественный транспорт самая острая и нерешаемая- по сути демские маршруты только №57,57а. Остальные маршруты — частники с их маленькими фордиками №218,235 и 257к и межмуниципальные №258п, 122, 171, — пишет жительница Демы Наталья.

В администрации Уфы в ответ на жалобы отметили, что Демский район итак обслуживает шесть маршрутов:

1) №14 «Микрорайон „Серебряный ручей“ — Торгово-сервисный комплекс „Пушкинский“»;

2) №57 «НПО „Иммунопрепарат“ — Больница №21»;

3) №57а «Уфимское управление буровых работ — Больница №21»;

4) №218 «Микрорайон Дема (Ул. Гилева) — Больница №18»;

5) №257к «Ул. Дагестанская — Больница №21»;

6) №235 «Оздоровительный комплекс „Сипайловский“ — Торговый центр „Башкортостан“ — Дёма».

А ещё и три межмуниципальных маршрута №258п, №122, №171.

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В администрации отметили, что мониторили регулярность движения маршрутов — показатели варьируются от девяти минут до получаса. Отследили и пассажирский поток, который оказался «действительно высоким».

В целом, администрация Уфы обо всех проблемах с общественным транспортом знает, однако разводит руками: мол, частные перевозчики сами решают, на какие маршруты ставить технику, а у госпредприятий технической и кадровой возможности увеличить количество рейсов нет. Так как нет на это денег.

Чем жители Демы заслужили чиновничье равнодушие — неизвестно. Однако местным точно стоит запастись терпением — оно явно пригодится в душных переполненных автобусах.

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