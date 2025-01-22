Денег нет — вы потеснитесь: уфимцам пора привыкать к переполненным автобусам

В целом, администрация Уфы обо всех проблемах с общественным транспортом знает, однако разводит руками: мол, частные перевозчики сами решают, на какие маршруты ставить технику, а у госпредприятий технической и кадровой возможности увеличить количество рейсов нет. Так как нет на это денег.