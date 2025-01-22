Что происходит с экзотическими животными, если они пережили своих владельцев?

Posted 22 января, 13:30
Published 22 января, 13:30
Modified 22 января, 13:30
Updated 22 января, 13:30
Одним из таких долгожителей являются попугаи. Эти удивительные птицы могут жить 70 лет и более, что ставит владельцев перед необходимостью продумывать план на случай своей смерти. Это не просто декоративные птицы, они обладают ярко выраженной личностью и требуют специфического ухода. Важно понимать, что эти птицы — социальные и умные животные, нуждающиеся в постоянном общении, стимуляции и внимании.
Сара Лемари, генеральный директор спасательной службы попугаев Mickaboo в Сан-Хосе, Калифорния, подчеркивает, что эти птицы становятся сложными животными, как только достигают половой зрелости, обычно между одним и шестью годами. В этот период птицы могут стать агрессивными, особенно если не получают должного внимания.
— Попугаи требуют большого взаимодействия, просторных клеток с игрушками и регулярных прогулок. Неудивительно, что попугаи, пережившие своих владельцев, могут стать проблемой для приютов, поскольку не все потенциальные усыновители готовы к таким трудным питомцам., — отмечает Лемари.
Не меньшие трудности возникают с рептилиями, такими как черепахи. Эти виды могут жить более ста лет, что также ставит перед владельцами задачу найти подходящих людей для заботы о животных в случае их смерти. Череда таких ситуаций, когда владельцы не оставляют четких указаний о будущем своих питомцев, может стать настоящей катастрофой для экзотических животных. Например, лучистая черепаха Мисти, которая по ошибке была принята за самку, теперь ищет нового владельца, так как ее прежняя хозяйка не успела определиться с планами на ее будущее.
Черепахи, как и попугаи, начинают как маленькие, милые питомцы, но быстро превращаются в крупные и требовательные существа, которым нужно много пространства и специализированный уход. Эти животные могут вырасти до гигантских размеров и требовать серьезных условий для содержания. Кэти Рикон, основательница приюта Tortoise Acres в Калифорнии, рассказывает, что часто владельцы не понимают, во что они ввязываются, и по мере того как черепаха растет, ее становится труднее содержать. Из-за этого приюты сталкиваются с постоянным потоком отказов от животных, которым нужно больше места и внимания, чем могло бы показаться изначально.
Эти проблемы подчеркивают важность предварительного планирования на случай смерти владельца. Важно заранее подумать о том, кто будет заботиться о питомцах в случае, если их владельцы не смогут этого делать. Как советует Аманда Эбенхак, специалист по реабилитации диких животных, владельцы черепах должны указать в своем завещании, кому передать своих питомцев, а также обсудить это с предполагаемыми опекунами. Это поможет избежать многих проблем в будущем, а также обеспечит благополучие питомцев, которые могут пережить своих хозяев на десятилетия.
Сара Лемари также рекомендует владельцам экзотических питомцев тщательно исследовать все аспекты содержания попугаев и рептилий, включая их долгосрочные потребности. Кроме того, важно заранее установить связи с организациями, которые могут взять на себя заботу о питомцах, если что-то случится с владельцем.
Приюты для экзотических животных сталкиваются с возрастающим количеством отказов от питомцев, особенно после пандемии, когда многие люди, купившие экзотических животных в период карантина, теперь не могут или не хотят их содержать. Это создает дополнительную нагрузку на организации по спасению животных, которые и без того перегружены.
Джанет Трамбул, исполнительный директор приюта Oasis в Аризоне, отмечает, что после пандемии многие люди начали сдавать своих питомцев, в том числе попугаев и черепах, из-за неудобства или изменения обстоятельств. Эти питомцы часто оказываются в приютах, где они должны проходить долгий путь адаптации к новой жизни. Такие питомцы, как правило, труднее устроить в новые дома из-за их возраста, характера и потребности в постоянном уходе.
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