Что происходит с экзотическими животными, если они пережили своих владельцев?

Черепахи, как и попугаи, начинают как маленькие, милые питомцы, но быстро превращаются в крупные и требовательные существа, которым нужно много пространства и специализированный уход. Эти животные могут вырасти до гигантских размеров и требовать серьезных условий для содержания. Кэти Рикон, основательница приюта Tortoise Acres в Калифорнии, рассказывает, что часто владельцы не понимают, во что они ввязываются, и по мере того как черепаха растет, ее становится труднее содержать. Из-за этого приюты сталкиваются с постоянным потоком отказов от животных, которым нужно больше места и внимания, чем могло бы показаться изначально.