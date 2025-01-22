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Posted 22 января, 09:48

Published 22 января, 09:48

Modified 22 января, 10:51

Updated 22 января, 10:51

«Черная зима» обойдет Башкирию

«Черная зима» обойдет Башкирию

22 января 2025, 09:48
Фото: 1MI.
Самое мощное арктическое вторжение этого сезона обойдет стороной Башкортостан, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец в среду, 22 января.

Помимо привычных метелей и минусовых температур, погода огорошила жителей Урала молнией, ледяным дождем и ветром с порывами до 27 м/с, сопровождающимся пургой. Видимость в регионах при этом близилась к нулю. Напомним, что страшной непогоде предшествовала внезапная оттепель, которой не все жители оказались рады — в Кемеровском области, например, растаявшая лавина чудом не убила прохожих.

Шторм продолжит накрывать Юг Сибири — синоптики рекомендуют остаться и воздержаться от поездок, так как в южные регионы придет ветер с порывами до 25 м/с. Жителям Алтая стоит ожидать выпадения половины январской нормы осадков всего за сутки. Барнаульцам и красноярцам стоит подготовиться к возвращению настоящей русской зимы после аномальных оттепелей — температура с «плюсовой» резко упадет до -22°С и -18°С, соответственно, уже к пятнице, 24 января.

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Башкортостан, как ранее сообщал Mkset, тоже столкнулся с температурными качелями в январе, однако «американских горок» погода не устраивала. «Черная зима», с которой столкнулись жители Урала, обходит Башкортостан стороной. В регионе сохраняется стабильный «минус», осадки выпадают согласно уровню норму, ветер местами усиливается, однако статус «штормового» не получает.

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Ранее Mkset сообщил о скандале в Уфе: сломанный позвоночник, коммунальщики, Бастрыкин — кто виновен в трагедии?

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