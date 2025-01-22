«Черная зима» обойдет Башкирию

Шторм продолжит накрывать Юг Сибири — синоптики рекомендуют остаться и воздержаться от поездок, так как в южные регионы придет ветер с порывами до 25 м/с. Жителям Алтая стоит ожидать выпадения половины январской нормы осадков всего за сутки. Барнаульцам и красноярцам стоит подготовиться к возвращению настоящей русской зимы после аномальных оттепелей — температура с «плюсовой» резко упадет до -22°С и -18°С, соответственно, уже к пятнице, 24 января.