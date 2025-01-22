Боец из Башкирии «воскрес» на СВО

Позже в инсайдерских телеграм-каналах появились фотографии Малого и его история спасения. Оказалось, что молодой боец последние два месяца боролся за жизнь, ползя к своим войскам. Виталий на протяжении 60 дней питался только снегом. Когда боец слышал жужжание пролетающих дронов, он притворялся трупом или прятался, прикрываясь брошенными телами погибших бойцов.