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Posted 22 января, 08:07

Published 22 января, 08:07

Modified 22 января, 08:41

Updated 22 января, 08:41

Пропавший боец два месяца шёл к своим

Боец из Башкирии «воскрес» на СВО

22 января 2025, 08:07
Фото: tg/Mash.

Пропавший боец два месяца шёл к своим

Пропавший без вести боец СВО из Башкирии два месяца добирался до своих товарищей, прикрываясь телами украинцев, сообщили в инсайдерском канале Mash в среду, 22 января.

Уроженец Башкортостана Виталий осенью 2022 года ушел по мобилизации на СВО. Боец получил позывной «Малой» и даже возглавил отряд разведки. В начале ноября 2024 года молодой человек отправился на боевое задание и пропал.

Последние два месяца стали невыносимо мучительными для родных и близких Малого. Семья тщетно искала Виталия по воинским частям, госпиталям и моргам, однако все было безуспешно. Командование официально признало бойца пропавшим без вести, и родные уже почти лишились какой-либо надежды.

До момента, пока в Сети не появился снимок, быстро ставший вирусным: измученный боец спит на мандаринах, обнимая икону Невского. Родственники узнали тот самый образ, который всегда был при Виталии.

Фото: tg/Mash

Позже в инсайдерских телеграм-каналах появились фотографии Малого и его история спасения. Оказалось, что молодой боец последние два месяца боролся за жизнь, ползя к своим войскам. Виталий на протяжении 60 дней питался только снегом. Когда боец слышал жужжание пролетающих дронов, он притворялся трупом или прятался, прикрываясь брошенными телами погибших бойцов.

Выживший боец
Выживший боец. Фото: tg/Mash

Точное местонахождение Виталия по сей день неизвестно его семье. Однако, близкие, сбросив тяжелый груз неизвестности, надеются на скорую встречу с героем семьи и России.

Вдову бойца СВО пришлось защищать прокуратуре
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Ранее Mkset рассказал, что вдове бойца СВО из Башкирии пришлось восстанавливать права через прокуратуру.

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