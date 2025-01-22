Один бокал вина таит смертельную угрозу

Posted 22 января, 20:20
Published 22 января, 20:20
Modified 22 января, 20:48
Updated 22 января, 20:48
Ответ специалистов, разумеется, отрицательный. Вред человеку наносит даже «бокальчик» горячительного напитка. Не важно, что это — пиво, вино или коньяк.
Полный отказ от алкоголя позитивно сказывается на общем состоянии: кожа становится более здоровой, фигура — подтянутой, укрепляется иммунитет, улучшается сон, снижается раздражительность.
Ранее Mkset сообщал о том, что в одном из сёл Башкирии собираются ввести сухой закон до конца десятилетия.