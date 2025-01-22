mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 20:20

Published 22 января, 20:20

Modified 22 января, 20:48

Updated 22 января, 20:48

Уфимцам назвали безопасную дозу алкоголя

Один бокал вина таит смертельную угрозу

22 января 2025, 20:20
Фото: 1MI.

Уфимцам назвали безопасную дозу алкоголя

Эксперты Роспотребнадзора в четверг, 22 января, рассказали, существует ли безвредное для организма количество спиртного.

Ответ специалистов, разумеется, отрицательный. Вред человеку наносит даже «бокальчик» горячительного напитка. Не важно, что это — пиво, вино или коньяк.

  • Алкоголь, попадая в организм, превращается в ацетальдегид — канцерогенное вещество, которое может вызывать мутации в клетках и увеличивать вероятность их превращения в злокачественные;
  • Угроза развития рака сохраняется при употреблении любого алкоголя, вне зависимости от его стоимости и качества;
  • Особенно возрастает риск онкологических заболеваний полости рта, пищевода, гортани, глотки, печени, толстого кишечника и молочной железы (на 5-16%);
  • Чем больше количество выпиваемого алкоголя, тем выше вероятность множества проблем со здоровьем, включая онкологию, патологии печени и сердца, психические расстройства, а также смертельные исходы от различных причин, включая несчастные случаи.

Полный отказ от алкоголя позитивно сказывается на общем состоянии: кожа становится более здоровой, фигура — подтянутой, укрепляется иммунитет, улучшается сон, снижается раздражительность.

В Башкирии запретят алкоголь
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в одном из сёл Башкирии собираются ввести сухой закон до конца десятилетия.

Читайте также:
Уфимцев попросили отказаться от алкоголя на праздникахВ Башкирии пьянеют быстрее ТатарстанаУфимские врачи назвали лекарство от старости
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Медицина#Башкортостан#Роспотребнадзор#Алкоголь#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Здоровье#Салават#Нефтекамск#Онкология#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Пьянство#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Пиво#Сухой закон#Вино#Коньяк#Ацетальдегид
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика