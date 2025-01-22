Бетонная плита едва не покалечила школьников в Башкирии

Posted 22 января, 08:14
Published 22 января, 08:14
Modified 22 января, 08:38
Updated 22 января, 08:38
Как ранее сообщал Mkset, в школе №3 города Кумертау произошел инцидент, который мог закончиться плачевно. Во время репетиции школьного мероприятия в актовом зале с потолка сорвался кусок бетона. Лишь счастливое стечение обстоятельств спасло детей от травм — заминка с музыкальным сопровождением задержала их выход на сцену буквально на мгновение. Именно в то место, где должны были стоять ученики, и рухнула бетонная плита.
По итогу прокуратура совместно со следственным комитетом РБ начали разбирательство. По предварительным данным, здание школы эксплуатируется с 1978 года и капитальный ремонт в нем ни разу не проводился. В 2024 году был лишь частичный ремонт кровли, который, судя по всему, не решил проблемы с потолочным перекрытием.
Теперь в школе работают сотрудники прокуратуры, оценивая соблюдение требований безопасности для учащихся и качество проведенного ремонта. Параллельно с этим, Следственный комитет проводит проверку действий должностных лиц, ответственных за состояние здания, чтобы выяснить, почему кровля находится в аварийном состоянии. По итогам этих проверок будут приняты решения и, возможно, вынесены меры прокурорского реагирования.