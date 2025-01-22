Бетонная плита едва не покалечила школьников в Башкирии

Как ранее сообщал Mkset, в школе №3 города Кумертау произошел инцидент, который мог закончиться плачевно. Во время репетиции школьного мероприятия в актовом зале с потолка сорвался кусок бетона. Лишь счастливое стечение обстоятельств спасло детей от травм — заминка с музыкальным сопровождением задержала их выход на сцену буквально на мгновение. Именно в то место, где должны были стоять ученики, и рухнула бетонная плита.