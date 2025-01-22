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Posted 22 января, 08:14

Published 22 января, 08:14

Modified 22 января, 08:38

Updated 22 января, 08:38

Следком проводит проверку в обрушившейся школе

Бетонная плита едва не покалечила школьников в Башкирии

22 января 2025, 08:14
Фото: Прокуратура РБ.

Следком проводит проверку в обрушившейся школе

Прокуратура Башкирии тоже начала проверку по факту обрушения потолка в школе Кумертау, сообщает в среду, 22 января, надзорное ведомство.

Как ранее сообщал Mkset, в школе №3 города Кумертау произошел инцидент, который мог закончиться плачевно. Во время репетиции школьного мероприятия в актовом зале с потолка сорвался кусок бетона. Лишь счастливое стечение обстоятельств спасло детей от травм — заминка с музыкальным сопровождением задержала их выход на сцену буквально на мгновение. Именно в то место, где должны были стоять ученики, и рухнула бетонная плита.

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По итогу прокуратура совместно со следственным комитетом РБ начали разбирательство. По предварительным данным, здание школы эксплуатируется с 1978 года и капитальный ремонт в нем ни разу не проводился. В 2024 году был лишь частичный ремонт кровли, который, судя по всему, не решил проблемы с потолочным перекрытием.

Теперь в школе работают сотрудники прокуратуры, оценивая соблюдение требований безопасности для учащихся и качество проведенного ремонта. Параллельно с этим, Следственный комитет проводит проверку действий должностных лиц, ответственных за состояние здания, чтобы выяснить, почему кровля находится в аварийном состоянии. По итогам этих проверок будут приняты решения и, возможно, вынесены меры прокурорского реагирования.

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