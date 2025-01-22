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Posted 22 января, 14:14

Published 22 января, 14:14

Modified 22 января, 16:04

Updated 22 января, 16:04

Башкирия столкнулась с дефицитом медиков и продавцов

Башкирии остро не хватает рабочих рук

22 января 2025, 14:14
Фото: 1MI.

Башкирия столкнулась с дефицитом медиков и продавцов

Аналитики HeadHunter в среду, 22 января, рассказали Mkset о трендах на рынке труда в Башкортостане.

По словам экспертов, в 2024 году самый высокий спрос в регионе наблюдался на рабочий персонал, строителей, продавцов, а также специалистов в сфере сервисного обслуживания.

Число доступных вакансий превысило показатели за 2023 год на 17%. Тогда картина была несколько иной: активнее всего устраивали на работу страховщиков, фармацевтов, специалистов гостиничного и туристического бизнеса, а также бухгалтеров.

По данным властей Башкирии, уровень безработицы в регионе к 2025 году составил 0,42%, что ниже значений начала 2024 года на 0,18%.

Зарплата менее ₽50`000 не интересует уфимцев
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Ранее Mkset публиковал опросы среди жителей башкирской столицы о том, какую зарплату они считают достаточной для комфортной жизни в Уфе.

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