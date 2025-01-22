Башкирии остро не хватает рабочих рук

Posted 22 января, 14:14
Published 22 января, 14:14
Modified 22 января, 16:04
Updated 22 января, 16:04
По словам экспертов, в 2024 году самый высокий спрос в регионе наблюдался на рабочий персонал, строителей, продавцов, а также специалистов в сфере сервисного обслуживания.
Число доступных вакансий превысило показатели за 2023 год на 17%. Тогда картина была несколько иной: активнее всего устраивали на работу страховщиков, фармацевтов, специалистов гостиничного и туристического бизнеса, а также бухгалтеров.
По данным властей Башкирии, уровень безработицы в регионе к 2025 году составил 0,42%, что ниже значений начала 2024 года на 0,18%.
Ранее Mkset публиковал опросы среди жителей башкирской столицы о том, какую зарплату они считают достаточной для комфортной жизни в Уфе.