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Posted 22 января, 15:31

Published 22 января, 15:31

Modified 22 января, 15:34

Updated 22 января, 15:34

Антипригарная сковорода — ваш главный союзник на кухне: как выбрать и не прогадать

Антипригарная сковорода — ваш главный союзник на кухне: как выбрать и не прогадать

22 января 2025, 15:31
Фото: Изображение Midjourney. Антипригарная сковорода — ваш главный союзник на кухне: как выбрать и не прогадать
Антипригарные сковороды давно стали незаменимыми помощниками на кухне. Но их разнообразие может сбить с толку. Чем отличаются покрытия? На что обращать внимание при покупке? И как продлить срок службы любимой сковородки? Разберемся по порядку.

Антипригарное покрытие значительно упрощает жизнь на кухне. Оно позволяет готовить с минимальным количеством масла, предотвращает прилипание пищи к поверхности и облегчает мытьё. Благодаря ему блюда выглядят более аппетитно, не теряют форму, а сам процесс готовки занимает меньше времени.

— Сковороды без покрытия требуют большего ухода и аккуратности — поверхность необходимо тщательно промасливать перед использованием, а чистить её можно только деликатными средствами. Антипригарные модели, напротив, значительно снижают эти хлопоты, — рассказывает эксперт канала E-Katalog.

Основные виды антипригарных покрытий

Каждое покрытие имеет свои плюсы и минусы. Рассмотрим основные варианты, которые предлагают современные производители:

1. Фторопластовое покрытие (тефлон)

Один из самых распространённых вариантов. Тефлон хорошо предотвращает пригорание и делает сковороду лёгкой в использовании.

  • Плюсы: доступная цена, лёгкость в уходе.
  • Минусы: боится перегрева (максимальная температура — 200 ℃), не переносит металлических инструментов и посудомоечных машин.
  • Срок службы: от 1 до 3 лет при правильном уходе.
  • Стоимость: от 1,5 тыс. руб.

2. Керамическое покрытие

Это экологичный и безопасный вариант, изготовленный из природных материалов.

  • Плюсы: выдерживает высокие температуры, не содержит вредных веществ.
  • Минусы: склонно к потере антипригарных свойств при частом использовании, требует бережного обращения.
  • Срок службы: около 2 лет.
  • Стоимость: от 2 тыс. руб.
Основные виды антипригарных покрытий
Основные виды антипригарных покрытий. Фото: Изображение Midjourney

3. Гранитное и мраморное покрытие

Это антипригарные покрытия с добавлением гранитной или мраморной крошки. Они выделяются своей долговечностью и красивым внешним видом.

  • Плюсы: высокая устойчивость к повреждениям, равномерный нагрев.
  • Минусы: цена выше, чем у тефлона, необходимо избегать резких перепадов температуры.
  • Срок службы: до 5 лет.
  • Стоимость: от 3 тыс. руб.

4. Титановое покрытие

Один из самых прочных и долговечных вариантов, часто используемый в профессиональной кухне.

  • Плюсы: устойчивость к царапинам, подходит для интенсивного использования.
  • Минусы: высокая стоимость.
  • Срок службы: до 10 лет при правильной эксплуатации.
  • Стоимость: от 5 тыс. руб.
Как выбрать качественную антипригарную сковороду?
Как выбрать качественную антипригарную сковороду?. Фото: Изображение Midjourney

Как выбрать качественную антипригарную сковороду?

При выборе сковороды важно учитывать несколько ключевых параметров:

Материал основы

Основа сковороды влияет на её долговечность и равномерность нагрева. Наиболее популярны алюминиевые модели, так как они лёгкие и быстро нагреваются. Чугунные сковороды служат дольше, но они значительно тяжелее. Стальные модели сочетают прочность и устойчивость к деформации, но их нагрев происходит медленнее.

Толщина дна

Сковороды с толстым дном (≥ 5 мм) равномерно распределяют тепло и предотвращают пригорание пищи. Чем толще дно, тем дольше сковорода сохраняет свои свойства.

Качество антипригарного покрытия

Убедитесь, что покрытие не содержит вредных веществ, таких как PFOA (перфтороктановая кислота) и PFOS (перфтороктановый сульфонат). Эти вещества запрещены в странах ЕС, но могут встречаться в продукции из других регионов.

Ручка

Обратите внимание на материал и способ крепления ручки. Она должна быть эргономичной и хорошо закреплённой. Если планируется использование сковороды в духовке, выбирайте модели с ручкой из термостойких материалов.

Гарантия производителя

Надёжные бренды указывают количество циклов стирания покрытия и предоставляют гарантию. Для бытового использования оптимальный показатель — от 10 тыс. циклов, что эквивалентно 3–4 годам активной эксплуатации.

Фото: Изображение Midjourney

Как ухаживать за антипригарной сковородой?

Даже самая качественная сковорода требует бережного ухода. Чтобы продлить срок её службы, следуйте этим простым правилам о которых рассказал шеф-повар Глеб Страшнеко:

  • Избегайте перегрева: нагрев пустой сковороды может привести к повреждению покрытия.
  • Используйте только силиконовые, деревянные или пластиковые лопатки: металлические инструменты оставляют царапины.
  • Мойте сковороду вручную: посудомоечные машины сокращают срок службы покрытия.
  • Не заливайте горячую сковороду холодной водой: резкий перепад температуры может вызвать деформацию.
  • Регулярно смазывайте поверхность маслом: это особенно важно для керамических и гранитных покрытий.
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