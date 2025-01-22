Антипригарная сковорода — ваш главный союзник на кухне: как выбрать и не прогадать

Основа сковороды влияет на её долговечность и равномерность нагрева. Наиболее популярны алюминиевые модели, так как они лёгкие и быстро нагреваются. Чугунные сковороды служат дольше, но они значительно тяжелее. Стальные модели сочетают прочность и устойчивость к деформации, но их нагрев происходит медленнее.