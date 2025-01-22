Антипригарная сковорода — ваш главный союзник на кухне: как выбрать и не прогадать

Posted 22 января, 15:31
Published 22 января, 15:31
Modified 22 января, 15:34
Updated 22 января, 15:34
Антипригарное покрытие значительно упрощает жизнь на кухне. Оно позволяет готовить с минимальным количеством масла, предотвращает прилипание пищи к поверхности и облегчает мытьё. Благодаря ему блюда выглядят более аппетитно, не теряют форму, а сам процесс готовки занимает меньше времени.
— Сковороды без покрытия требуют большего ухода и аккуратности — поверхность необходимо тщательно промасливать перед использованием, а чистить её можно только деликатными средствами. Антипригарные модели, напротив, значительно снижают эти хлопоты, — рассказывает эксперт канала E-Katalog.
Каждое покрытие имеет свои плюсы и минусы. Рассмотрим основные варианты, которые предлагают современные производители:
Один из самых распространённых вариантов. Тефлон хорошо предотвращает пригорание и делает сковороду лёгкой в использовании.
Это экологичный и безопасный вариант, изготовленный из природных материалов.
Это антипригарные покрытия с добавлением гранитной или мраморной крошки. Они выделяются своей долговечностью и красивым внешним видом.
Один из самых прочных и долговечных вариантов, часто используемый в профессиональной кухне.
При выборе сковороды важно учитывать несколько ключевых параметров:
Основа сковороды влияет на её долговечность и равномерность нагрева. Наиболее популярны алюминиевые модели, так как они лёгкие и быстро нагреваются. Чугунные сковороды служат дольше, но они значительно тяжелее. Стальные модели сочетают прочность и устойчивость к деформации, но их нагрев происходит медленнее.
Сковороды с толстым дном (≥ 5 мм) равномерно распределяют тепло и предотвращают пригорание пищи. Чем толще дно, тем дольше сковорода сохраняет свои свойства.
Убедитесь, что покрытие не содержит вредных веществ, таких как PFOA (перфтороктановая кислота) и PFOS (перфтороктановый сульфонат). Эти вещества запрещены в странах ЕС, но могут встречаться в продукции из других регионов.
Обратите внимание на материал и способ крепления ручки. Она должна быть эргономичной и хорошо закреплённой. Если планируется использование сковороды в духовке, выбирайте модели с ручкой из термостойких материалов.
Надёжные бренды указывают количество циклов стирания покрытия и предоставляют гарантию. Для бытового использования оптимальный показатель — от 10 тыс. циклов, что эквивалентно 3–4 годам активной эксплуатации.
Даже самая качественная сковорода требует бережного ухода. Чтобы продлить срок её службы, следуйте этим простым правилам о которых рассказал шеф-повар Глеб Страшнеко:
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