Вдову бойца СВО пришлось защищать прокуратуре

Однако в отделении центра соцподдержки в Стерлитамаке женщине в получении матпомощи отказали. Вдове вновь пришлось обращаться в прокуратуру. Правоохранители помогли вдове восстановить ее права, принеся протест на незаконный отказ центра соцпомощи. В итоге женщина все же получила ₽667 тыс в качестве материальной поддержки.