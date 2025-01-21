mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 января, 10:54

Published 21 января, 10:54

Modified 21 января, 11:00

Updated 21 января, 11:00

Вдову бойца СВО пришлось защищать прокуратуре

Вдову бойца СВО пришлось защищать прокуратуре

21 января 2025, 10:54
Фото: 1MI.
Жене погибшего на СВО бойца пришлось судиться за получение социальной поддержке в Стерлитамаке, сообщили в региональной прокуратуре во вторник, 21 января.

Вдове погибшего бойца пришлось пройти целый квест, чтобы получить материальную помощь от государства. Сначала женщина совместно с прокуратурой через суд добилась признания смерти мужа во время выполнения воинских обязанностей. Решение суда позволило вдове получить социальную выплату.

Однако в отделении центра соцподдержки в Стерлитамаке женщине в получении матпомощи отказали. Вдове вновь пришлось обращаться в прокуратуру. Правоохранители помогли вдове восстановить ее права, принеся протест на незаконный отказ центра соцпомощи. В итоге женщина все же получила ₽667 тыс в качестве материальной поддержки.

Дочь бойца СВО пропала в Башкортостане
Узнать подробнее

Ранее Mkset рассказал о напряженных поисках пропавшей в Башкирии дочки бойца СВО.

Читайте также:
Хабиров оказался лучшим в ПриволжьеЖурналист из Башкирии погиб на СВОВ Уфе зарезали молодую девушку
#Александра Воля#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#СВО#Белебей#Правоохранительные органы#Мелеуз#Янаул#Социальная поддержка#Материальная помощь#Соцподдержка#Погибший боец
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика