Вдову бойца СВО пришлось защищать прокуратуре

Posted 21 января, 10:54
Published 21 января, 10:54
Modified 21 января, 11:00
Updated 21 января, 11:00
Вдове погибшего бойца пришлось пройти целый квест, чтобы получить материальную помощь от государства. Сначала женщина совместно с прокуратурой через суд добилась признания смерти мужа во время выполнения воинских обязанностей. Решение суда позволило вдове получить социальную выплату.
Однако в отделении центра соцподдержки в Стерлитамаке женщине в получении матпомощи отказали. Вдове вновь пришлось обращаться в прокуратуру. Правоохранители помогли вдове восстановить ее права, принеся протест на незаконный отказ центра соцпомощи. В итоге женщина все же получила ₽667 тыс в качестве материальной поддержки.