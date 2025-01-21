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Posted 21 января, 08:24

Published 21 января, 08:24

Modified 21 января, 08:59

Updated 21 января, 08:59

В Уфе украли хорька

В Уфе украли хорька

21 января 2025, 08:24
Фото: FreePik.
В районе Сипайлово развернулась настоящая детективная история с похищением хорька, который нуждался в помощи, сообщает во вторник, 21 января, центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф».

Всё началось с сообщения в ЕДДС о том, что в Сипайлово заметили хорька, явно просящего помощи у людей. Сотрудники «Пин и Пуф» немедленно выехали на место, ведь такое поведение по данным специалистов, могло быть одним из признаком бешенства. Но, как оказалось, спасательная операция обернулась неожиданным поворотом.

Женщина, обратившаяся в МЧС, не дождавшись приезда специалистов, решила «по-доброму» передать хорька своей знакомой, по совместительству — соседке. Когда же приехали сотрудники «Пин и Пуф» и попытались выяснить обстоятельства, эта предприимчивая решила соврать, заявив, что какой-то посторонний человек забрал животное, и она ничего не могла поделать. Игнорируя все доводы о том, что хорька забрал явно не его хозяин и нужно выяснить все детали, она попросту перестала отвечать на звонки.

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Но, как известно, всё тайное становится явным. Спустя полчаса у спасателей уже были записи с камер видеонаблюдения. На видео чётко было видно, как именно и при каких обстоятельствах забрали хорька. Ещё через время выяснилось, что «спасительница» живёт в том же подъезде. Оставалось только непонятным, зачем она скрыла правду.

Вскоре, в одной из сипайловских групп нашлось объявление о пропаже хорька, но с другого адреса. Вероятность того, что зверёк смог убежать на несколько кварталов была высокая. На следующий день сотрудники центра обратились в полицию и управляющую компанию, а также связались с настоящей хозяйкой хорька. Конечно же, она не получала своего питомца обратно. Лишь после угрозы привлечения к ответственности горе-спасительница всё-таки вышла на связь с хозяйкой и вернула малышку. К слову, на тот момент у этой «спасательницы» уже было два нарушения — одно административное, а второе — уголовное.

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Как ранее сообщал Mkset, в Благовещенске развернулась напряженная поисковая операция, когда поздно вечером пропала восьмилетняя девочка.

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