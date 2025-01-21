В Уфе украли хорька

Вскоре, в одной из сипайловских групп нашлось объявление о пропаже хорька, но с другого адреса. Вероятность того, что зверёк смог убежать на несколько кварталов была высокая. На следующий день сотрудники центра обратились в полицию и управляющую компанию, а также связались с настоящей хозяйкой хорька. Конечно же, она не получала своего питомца обратно. Лишь после угрозы привлечения к ответственности горе-спасительница всё-таки вышла на связь с хозяйкой и вернула малышку. К слову, на тот момент у этой «спасательницы» уже было два нарушения — одно административное, а второе — уголовное.