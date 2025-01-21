В Уфе пропали сувениры и мороженое

Posted 21 января, 11:52
Published 21 января, 11:52
Modified 21 января, 15:35
Updated 21 января, 15:35
Долгое время в Театральном сквере Уфы красовались два торговых терема. Первый предлагал всем жителям и гостям города приобрести сувениры из Башкирии, второй — полакомиться мороженым и гонконгскими вафлями. Какое же удивление постигло проверяющих соблюдение правил торговли в Уфе чиновников, когда они выяснили, что коммерческие избы — нелегальщина.
Владельцам торговых избушек выдали предписания на демонтаж незаконно установленных в сквере торговых помещений. В положенный срок бизнесмены свои теремки не убрали. Мэрии пришлось сносить торговые павильоны за счет бюджета. Впрочем, позже чиновники взыщут эти расходы с бизнеса.
— Рейды по выявлению незаконных объектов проводятся на постоянной основе. Администрация Кировского района Уфы призывает соблюдать закон и поддерживать порядок в нашем городе, — отмечается в сообщении управы.