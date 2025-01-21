В Уфе пропали сувениры и мороженое

Долгое время в Театральном сквере Уфы красовались два торговых терема. Первый предлагал всем жителям и гостям города приобрести сувениры из Башкирии, второй — полакомиться мороженым и гонконгскими вафлями. Какое же удивление постигло проверяющих соблюдение правил торговли в Уфе чиновников, когда они выяснили, что коммерческие избы — нелегальщина.