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Posted 21 января, 11:52

Published 21 января, 11:52

Modified 21 января, 15:35

Updated 21 января, 15:35

В Уфе пропали сувениры и мороженое

В Уфе пропали сувениры и мороженое

21 января 2025, 11:52
Фото: администрация Кировского района Уфы.
Местные чиновники продолжают борьбу с нелегальной торговлей в столице Башкирии, сообщает во вторник, 21 января, администрация Кировского района Уфы.
Фото: администрация Кировского района Уфы

Долгое время в Театральном сквере Уфы красовались два торговых терема. Первый предлагал всем жителям и гостям города приобрести сувениры из Башкирии, второй — полакомиться мороженым и гонконгскими вафлями. Какое же удивление постигло проверяющих соблюдение правил торговли в Уфе чиновников, когда они выяснили, что коммерческие избы — нелегальщина.

Владельцам торговых избушек выдали предписания на демонтаж незаконно установленных в сквере торговых помещений. В положенный срок бизнесмены свои теремки не убрали. Мэрии пришлось сносить торговые павильоны за счет бюджета. Впрочем, позже чиновники взыщут эти расходы с бизнеса.

— Рейды по выявлению незаконных объектов проводятся на постоянной основе. Администрация Кировского района Уфы призывает соблюдать закон и поддерживать порядок в нашем городе, — отмечается в сообщении управы.

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Напомним, в январе 2025 года московская компания выкупила исторический особняк, украшающий Уфу.

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