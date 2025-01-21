Уникальный сюрприз преподнесла природа жителям Башкирии

Стрессовые условия: иногда стрессовые факторы, такие как недостаток влаги, могут способствовать преждевременной активизации почек. Растения реагируют на стресс увеличением репродуктивных процессов.

Пробуждение из зимнего покоя: некоторые сорта сирени могут быть менее устойчивыми к холоду или имеют генетическую предрасположенность к раннему пробуждению, что может привести к распусканию почек.