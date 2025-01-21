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Posted 21 января, 10:26

Published 21 января, 10:26

Modified 21 января, 11:04

Updated 21 января, 11:04

В Башкирии расцвела сирень

Уникальный сюрприз преподнесла природа жителям Башкирии

21 января 2025, 10:26
Фото: https://t.me/myufa_rb
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В Башкирии расцвела сирень

Удивительное для января природное явление заметили в Башкортостане — в регионе зацвела сирень, поделились местные жители в соцсетях во вторник, 21 января.

В Абзелиловском районе жители села Аскерова поделились удивительными для января кадрами. Посреди зимы возле здания отдела сельхоза набухли почки сирени. И, кажется, они даже готовы распуститься.

Почки сирени
Почки сирени
Почки сирени.
Фото: https://t.me/myufa_rb

Почки сирени, как рассказали эксперты, могут распуститься зимой по нескольким причинам, несмотря на неблагоприятные условия:

  • Аномальные температурные условия: если зимой наступает период аномально теплой погоды, это может привести к тому, что растения «подумали», что весна пришла, и начнут процесс распускания почек.
  • Стрессовые условия: иногда стрессовые факторы, такие как недостаток влаги, могут способствовать преждевременной активизации почек. Растения реагируют на стресс увеличением репродуктивных процессов.
  • Пробуждение из зимнего покоя: некоторые сорта сирени могут быть менее устойчивыми к холоду или имеют генетическую предрасположенность к раннему пробуждению, что может привести к распусканию почек.

Важно отметить, что распускание почек в зимний период может негативно сказаться на здоровье растения, так как возврат холодов может повредить уже распустившиеся почки и молодые побеги.

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