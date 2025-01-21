Уникальный сюрприз преподнесла природа жителям Башкирии

Posted 21 января, 10:26
Published 21 января, 10:26
Modified 21 января, 11:04
Updated 21 января, 11:04
В Абзелиловском районе жители села Аскерова поделились удивительными для января кадрами. Посреди зимы возле здания отдела сельхоза набухли почки сирени. И, кажется, они даже готовы распуститься.
Почки сирени, как рассказали эксперты, могут распуститься зимой по нескольким причинам, несмотря на неблагоприятные условия:
Важно отметить, что распускание почек в зимний период может негативно сказаться на здоровье растения, так как возврат холодов может повредить уже распустившиеся почки и молодые побеги.