В Башкирии ударят тридцатиградусные морозы

Posted 21 января, 07:43
Published 21 января, 07:43
Modified 21 января, 08:53
Updated 21 января, 08:53
По данным Башгидромецентра, в ближайшие дни 22 и 23 января, температура воздуха в Башкирии опустится до -17°С днем, а ночью местами столбики термометров покажут и вовсе -33°С. В связи с таким резким похолоданием, Госкомитет по ЧС предупреждает о возрастающей опасности пожаров в жилом секторе. По данным специалистов, с наступлением холодов число пожаров увеличивается из-за неправильной эксплуатации печей, их неисправности и интенсивного использования.
Чтобы избежать трагедии, эксперты настоятельно рекомендуют гражданам: провести полную ревизию печей и отопительного оборудования, уделить внимание электропроводке, соблюдать правила эксплуатации печей, аккуратно использовать электрообогреватели, не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, топящиеся печи и камины.
Стоит отметить, что с начала 2025 года в Башкирии уже произошло 236 пожаров, в которых погибли 9 человек.
Как ранее сообщал Mkset, в регионе из-за надвигающихся сильных морозов школьники смогут получить неожиданные выходные.