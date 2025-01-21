В Башкирии ударят тридцатиградусные морозы

По данным Башгидромецентра, в ближайшие дни 22 и 23 января, температура воздуха в Башкирии опустится до -17°С днем, а ночью местами столбики термометров покажут и вовсе -33°С. В связи с таким резким похолоданием, Госкомитет по ЧС предупреждает о возрастающей опасности пожаров в жилом секторе. По данным специалистов, с наступлением холодов число пожаров увеличивается из-за неправильной эксплуатации печей, их неисправности и интенсивного использования.