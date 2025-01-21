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Posted 21 января, 07:43

Published 21 января, 07:43

Modified 21 января, 08:53

Updated 21 января, 08:53

В Башкортостане ждут -33°С

В Башкирии ударят тридцатиградусные морозы

21 января 2025, 07:43
Фото: 1MI.

В Башкортостане ждут -33°С

На регион надвигаются сильные морозы, а вместе с ними и повышенный риск пожаров в жилых домах, сообщает во вторник, 21 октября, Госкомитет РБ по ЧС.

По данным Башгидромецентра, в ближайшие дни 22 и 23 января, температура воздуха в Башкирии опустится до -17°С днем, а ночью местами столбики термометров покажут и вовсе -33°С. В связи с таким резким похолоданием, Госкомитет по ЧС предупреждает о возрастающей опасности пожаров в жилом секторе. По данным специалистов, с наступлением холодов число пожаров увеличивается из-за неправильной эксплуатации печей, их неисправности и интенсивного использования.

Чтобы избежать трагедии, эксперты настоятельно рекомендуют гражданам: провести полную ревизию печей и отопительного оборудования, уделить внимание электропроводке, соблюдать правила эксплуатации печей, аккуратно использовать электрообогреватели, не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, топящиеся печи и камины.

Стоит отметить, что с начала 2025 года в Башкирии уже произошло 236 пожаров, в которых погибли 9 человек.

Как ранее сообщал Mkset, в регионе из-за надвигающихся сильных морозов школьники смогут получить неожиданные выходные.

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