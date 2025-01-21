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Posted 21 января, 06:47

Published 21 января, 06:47

Modified 21 января, 08:40

Updated 21 января, 08:40

Школы Башкирии продолжат работать в морозы

В Башкирии отменяют уроки из-за непогоды

21 января 2025, 06:47
Фото: 1MI.

Школы Башкирии продолжат работать в морозы

В регионе из-за надвигающихся сильных морозов школьники смогут получить неожиданные выходные, сообщает во вторник, 21 января, Минобрнауки РБ.

Синоптики обещают резкое похолодание, и уже в ближайшую среду, 22 января, температура воздуха в регионе может опуститься до -31°С. В связи с этим, Министерство образования Башкортостана напоминает родителям и учителям о правилах отмены уроков из-за сильных морозов.

Так, для учеников начальных классов сельских школ «каникулы» начнутся при температуре -23°С, а для городских — при -25°С. Ученики 5-9 классов смогут остаться дома, если на термометре в сельской местности будет -25°С, а в городе -27°С. Старшеклассники, живущие в сёлах, могут не идти на занятия при -30°С, а их городские сверстники — при -32°С.

— Важно отметить, что каждая школа принимает решение об отмене занятий самостоятельно, опираясь на погодные условия. Учебные заведения должны следить за температурным режимом внутри зданий, где по санитарным нормам температура не должна опускаться ниже 18°С, — рассказывают представители Министерства образования Башкортостана. — Школы продолжают работать, несмотря на погодные условия.
Школьники Башкирии уйдут в длительный отпуск
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Как ранее сообщал Mkset, расписание школьных каникул во втором полугодии 2025 года опубликовали в Минобразования Башкортостана.

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