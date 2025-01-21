В Башкирии отменяют уроки из-за непогоды

Так, для учеников начальных классов сельских школ «каникулы» начнутся при температуре -23°С, а для городских — при -25°С. Ученики 5-9 классов смогут остаться дома, если на термометре в сельской местности будет -25°С, а в городе -27°С. Старшеклассники, живущие в сёлах, могут не идти на занятия при -30°С, а их городские сверстники — при -32°С.