mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 января, 11:47

Published 21 января, 11:47

Modified 21 января, 15:37

Updated 21 января, 15:37

В Башкирии открыли все дороги

В Башкирии открыли все дороги

21 января 2025, 11:47
Фото: 1MI.
Ограничения движения на трассах Башкортостана полностью сняты, сообщили в Госкомитете РБ по ЧП во вторник, 21 января.

Ранним утром вторника, 21 января, дорогу Уфа-Инзер-Белорецк с 67 по 222 экстренно перекрыли. Дело в том, что на участке ожидалась зимняя непогода — метель, ветер, гололед и ухудшение видимости до пары сотен метров. Однако в 15:00 по местному времени временное ограничение было снято.

Под перекрытие попала и федеральная трасса М-5 «Урал» в Башкирии на участке от Инглинского района до поворота на Миасс. Причиной также послужили погодные условия, которые в Минтрансе сочли слишком опасными для движения. Ограничения также были сняты в 15:00.

Дальше — хуже: февраль шокирует Башкирию
Узнать подробнее

Сотрудники Госкомитета РБ по ЧС напоминают автолюбителям Башкирии, что в зимний период на дорогах стоит быть особенно внимательными, соблюдать дистанцию, а скорость выбрать в зависимости от погодных условий.

Ранее Mkset рассказал, к каким погодным сюрпризам стоит готовиться жителям Башкирии в феврале.

Читайте также:
В Башкирии гололёд стал причиной страшного ДТП — есть пострадавшиеТрассу М-5 «Урал» перекрыли в БашкирииВ Башкирии перекрыли четыре региональные дороги
#Александра Воля#Башкирия#Уфа#Погода#Башкортостан#Дороги#ЧС#ЧП#Транспорт#Гололед#Погодные условия#Метель#Ограничения#Госкомитет РБ#М-5 Урал#Автолюбители#Зимние условия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика