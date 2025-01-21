В Башкирии открыли все дороги

Под перекрытие попала и федеральная трасса М-5 «Урал» в Башкирии на участке от Инглинского района до поворота на Миасс. Причиной также послужили погодные условия, которые в Минтрансе сочли слишком опасными для движения. Ограничения также были сняты в 15:00.