В Башкирии открыли все дороги

Posted 21 января, 11:47
Published 21 января, 11:47
Modified 21 января, 15:37
Updated 21 января, 15:37
Ранним утром вторника, 21 января, дорогу Уфа-Инзер-Белорецк с 67 по 222 экстренно перекрыли. Дело в том, что на участке ожидалась зимняя непогода — метель, ветер, гололед и ухудшение видимости до пары сотен метров. Однако в 15:00 по местному времени временное ограничение было снято.
Под перекрытие попала и федеральная трасса М-5 «Урал» в Башкирии на участке от Инглинского района до поворота на Миасс. Причиной также послужили погодные условия, которые в Минтрансе сочли слишком опасными для движения. Ограничения также были сняты в 15:00.
Сотрудники Госкомитета РБ по ЧС напоминают автолюбителям Башкирии, что в зимний период на дорогах стоит быть особенно внимательными, соблюдать дистанцию, а скорость выбрать в зависимости от погодных условий.
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