В Башкирии осудили поджигателя

В мае 2024 года, находясь в подъезде одного из многоквартирных домов, он сначала поджег детскую коляску стоимостью 20 тысяч рублей, а затем ещё одну коляску, марку которой установить не удалось. Но на этом его «подвиги» не закончились. Выйдя на улицу, «огненный хулиган» поджёг автомобиль Hyundai Solaris стоимостью более 1,7 миллиона рублей, причинив владельцу серьезный ущерб.