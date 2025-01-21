В Башкирии осудили поджигателя

Posted 21 января, 11:51
Published 21 января, 11:51
Modified 21 января, 15:36
Updated 21 января, 15:36
В Стерлитамаке завершилось судебное разбирательство по делу 44-летнего местного жителя, который, как выяснилось, имел страсть к поджогам. Пьяный мужчина, движимый хулиганскими мотивами, поджигал всё, что попадалось ему под руку.
В мае 2024 года, находясь в подъезде одного из многоквартирных домов, он сначала поджег детскую коляску стоимостью 20 тысяч рублей, а затем ещё одну коляску, марку которой установить не удалось. Но на этом его «подвиги» не закончились. Выйдя на улицу, «огненный хулиган» поджёг автомобиль Hyundai Solaris стоимостью более 1,7 миллиона рублей, причинив владельцу серьезный ущерб.
В суде мужчина свою вину не признал и отказался возмещать ущерб потерпевшим. Но доказательства были неоспоримы, и суд признал поджигателя виновным в совершении преступлений по статье 167 УК РФ. В итоге, суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Помимо этого, суд частично удовлетворил иск владелицы автомобиля, обязав поджигателя возместить ей ущерб в размере 1 миллиона 741 тысячи 900 рублей. Приговор на момент написания материала не вступил в законную силу.
Как ранее сообщал Mkset, жительница Башкирии поплатилась за пьяную выходку мужа за рулем.