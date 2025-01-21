Уфимцы не могут зайти в Telegram

По данным ресурса «Сбой.РФ», больше всего жалоб исходит из Самарской и Нижегородской областей, а также Татарстана (по 20%). Кроме того, немало репортов отправили пользователи из Башкирии (16%) и Москвы (6%). Сообщения о сбоях поступили также из множества других регионов России.