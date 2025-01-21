Уфимцы не могут зайти в Telegram

Posted 21 января, 20:56
Published 21 января, 20:56
Modified 21 января, 21:24
Updated 21 января, 21:24
По данным ресурса «Сбой.РФ», больше всего жалоб исходит из Самарской и Нижегородской областей, а также Татарстана (по 20%). Кроме того, немало репортов отправили пользователи из Башкирии (16%) и Москвы (6%). Сообщения о сбоях поступили также из множества других регионов России.
— Бесконечно идёт подключение к сети, невозможно никуда зайти, хотя все остальные сайты работают, — поделился житель Уфы, читатель Mkset.
С чем связан сбой — пока неясно. Ни разработчики Telegram, ни Роскомнадзор технические проблемы с доступом в Telegram не комментировали.
Ранее Mkset рассказывал о том, как житель башкирской столицы своей дотошностью взбесил телефонных аферистов.