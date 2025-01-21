mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 января, 20:56

Published 21 января, 20:56

Modified 21 января, 21:24

Updated 21 января, 21:24

В работе Telegram произошёл сбой

Уфимцы не могут зайти в Telegram

21 января 2025, 20:56
Фото: 1MI.

В работе Telegram произошёл сбой

Российские пользователи столкнулись с техническими проблемами при попытках воспользоваться мессенджером Telegram в ночь на среду, 22 января.

По данным ресурса «Сбой.РФ», больше всего жалоб исходит из Самарской и Нижегородской областей, а также Татарстана (по 20%). Кроме того, немало репортов отправили пользователи из Башкирии (16%) и Москвы (6%). Сообщения о сбоях поступили также из множества других регионов России.

— Бесконечно идёт подключение к сети, невозможно никуда зайти, хотя все остальные сайты работают, — поделился житель Уфы, читатель Mkset.

С чем связан сбой — пока неясно. Ни разработчики Telegram, ни Роскомнадзор технические проблемы с доступом в Telegram не комментировали.

Душнила года: уфимец довел мошенника до истерики
Узнать подробнее

Ранее Mkset рассказывал о том, как житель башкирской столицы своей дотошностью взбесил телефонных аферистов.

Читайте также:
Башкирское аниме покоряет ЮтубВ Уфе взорвался автомобильДушнила года: уфимец довел мошенника до истерики
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Соцсети#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Telegram#Белорецк#Интернет#Октябрьский#Туймазы#Татарстан#Кумертау#Белебей#Нижегородская область#Мелеуз#Янаул#Самара#Аферисты#Технические проблемы#Роскомнадзор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика