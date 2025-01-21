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Posted 21 января, 12:49

Published 21 января, 12:49

Modified 21 января, 15:24

Updated 21 января, 15:24

Уфимские рейсы заметили фантомные метки

Уфимские самолеты окружили НЛО

21 января 2025, 12:49
Фото: mkset.ru.

Уфимские рейсы заметили фантомные метки

Фантомные метки продолжают появляться на радарах пролетающих над Башкирией гражданских воздушных судов, сообщает во вторник, 21 января, Telegram-канал «АвиаИнцидент».

Авиационная электроника снова «сходит с ума» в небе над Уфой. На этот раз фантомные метки на радаре заметили пилоты рейса PBD435 авиакомпании «Победа».

Самолет летел в Уфу из Москвы ночью во вторник, 21 января. На подлете к аэропорту, в 21 км от места посадки, командир воздушного судна заметил на локаторах пять неопознанных летающих объектов, которые грозили столкнутся с пилотируемым им «Боингом». Летчик запросил информацию о соседях по эшелону у наземных служб. Там ответили, что никаких бортов в небе нет. Визуальный контроль также не установил лишних самолётов в небе над Уфой.

Посадка самолета «Москва — Уфа» прошла благополучно в конечной точке маршрута.

По данным Telegram-канала «АвиаИнцидент», аналогичные фантомы наблюдали пилоты двух других уфимских рейсов. Так, в понедельник, 20 января, в 22:40 мск о пяти фантомах в 11 км от посадочной полосы сообщил пилот международного рейса ABY931 «Шарджа — Уфа» авиакомпании Air Arabia. Чуть раньше в понедельник, в 19:54 мск, два НЛО могли помешать нормальному взлёту рейса UTA104 «Уфа — Сургут» авиакомпании «ЮТэйр».

Уфимский самолет атаковали фантомы
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Напомним, в январе в небе над Уфой стали замечать самолёты-призраки.

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