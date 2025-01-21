Уфимские самолеты окружили НЛО

Posted 21 января, 12:49
Published 21 января, 12:49
Modified 21 января, 15:24
Updated 21 января, 15:24
Авиационная электроника снова «сходит с ума» в небе над Уфой. На этот раз фантомные метки на радаре заметили пилоты рейса PBD435 авиакомпании «Победа».
Самолет летел в Уфу из Москвы ночью во вторник, 21 января. На подлете к аэропорту, в 21 км от места посадки, командир воздушного судна заметил на локаторах пять неопознанных летающих объектов, которые грозили столкнутся с пилотируемым им «Боингом». Летчик запросил информацию о соседях по эшелону у наземных служб. Там ответили, что никаких бортов в небе нет. Визуальный контроль также не установил лишних самолётов в небе над Уфой.
Посадка самолета «Москва — Уфа» прошла благополучно в конечной точке маршрута.
По данным Telegram-канала «АвиаИнцидент», аналогичные фантомы наблюдали пилоты двух других уфимских рейсов. Так, в понедельник, 20 января, в 22:40 мск о пяти фантомах в 11 км от посадочной полосы сообщил пилот международного рейса ABY931 «Шарджа — Уфа» авиакомпании Air Arabia. Чуть раньше в понедельник, в 19:54 мск, два НЛО могли помешать нормальному взлёту рейса UTA104 «Уфа — Сургут» авиакомпании «ЮТэйр».