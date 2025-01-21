Уфимские самолеты окружили НЛО

Самолет летел в Уфу из Москвы ночью во вторник, 21 января. На подлете к аэропорту, в 21 км от места посадки, командир воздушного судна заметил на локаторах пять неопознанных летающих объектов, которые грозили столкнутся с пилотируемым им «Боингом». Летчик запросил информацию о соседях по эшелону у наземных служб. Там ответили, что никаких бортов в небе нет. Визуальный контроль также не установил лишних самолётов в небе над Уфой.