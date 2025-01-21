Трассу М-5 «Урал» перекрыли в Башкирии

Как сообщают очевидцы, на трассе творится настоящий снежный апокалипсис. Экс-глава Белорецкого района Андрей Иванюта, рассказал о том, что на участке от Белорецка до Инзера и после перевала Зильмардак — сплошная пурга, сильный ветер и заносы на дорогах.