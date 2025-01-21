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Posted 21 января, 07:07

Published 21 января, 07:07

Modified 21 января, 09:57

Updated 21 января, 09:57

Трассу М-5 «Урал» перекрыли в Башкирии

Трассу М-5 «Урал» перекрыли в Башкирии

21 января 2025, 07:07
Фото: TG/Андрей Иванюта.
Движение по трассе М-5 «Урал» временно ограничено из-за сильной метели и гололедицы, сообщает во вторник, 21 января, начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов.

Автомобилистам, планирующим поездки по трассе М-5 «Урал» в Башкирии, стоит отложить свои планы. С 7 утра вторника, 21 января, введены ограничения для автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта на участке от 1548+651 км до 1780 км. Причиной тому стали неблагоприятные погодные условия — сильный снегопад, метель и гололед.

Не обошли стороной погодные капризы и другие дороги региона. С 7:30 утра вторника, движение для грузовиков и пассажирского транспорта ограничено на участке трассы Уфа — Инзер — Белорецк с 67 км по 222 км, проходящем через Архангельский и Белорецкий районы.

Как сообщают очевидцы, на трассе творится настоящий снежный апокалипсис. Экс-глава Белорецкого района Андрей Иванюта, рассказал о том, что на участке от Белорецка до Инзера и после перевала Зильмардак — сплошная пурга, сильный ветер и заносы на дорогах.

— До 13.00 движение ограничено, трасса закрыта. По возможности, воздержитесь от поездки по трассе Белорецк — Уфа. Если ехать все же необходимо, будьте очень осторожны, — пишет Андрей Иванюта.
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Как ранее сообщал Mkset, в регионе из-за надвигающихся сильных морозов школьники смогут получить неожиданные выходные.

UPD 14:56: Трасса М-5 «Урал» полностью открыта для движения транспорта, все ограничения сняты — Минтранс РБ

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