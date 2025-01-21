Собакам тоже интересно — смотрят ли питомцы телевизор вместе с хозяевами?

Posted 21 января, 06:23
Published 21 января, 06:23
Modified 21 января, 06:25
Updated 21 января, 06:25
Совсем недавно стало наблюдаться всё больше случаев, когда собаки следят за телевизором так, будто полностью понимают, что происходит на экране. От волнения до любопытных взглядов — животные порой реагируют на события, происходящие в кадре, будто это реально для них. Но как именно собаки воспринимают телевизионные шоу и что на самом деле их интересует? Понимание этого поможет лучше разобраться в поведении любимцев.
Многие владельцы домашних животных часто замечают, что их питомцы с интересом следят за телевизионными программами. Некоторые собаки остаются неподвижными, внимательно глядя на экран, другие могут подойти поближе, внимательно наблюдая за каждым движением. В чем же причина этого интереса? Специалисты в области поведения животных сходятся во мнении, что собаки проявляют интерес к телевизору по нескольким причинам.
Невозможно с уверенностью сказать, воспринимают ли собаки происходящее на экране реальным, но признаки указывают на то, что, скорее всего, это не так. Один из главных показателей их восприятия — их обоняние. Они не могут использовать его для взаимодействия с телевизором. Пушистые друзья в значительной степени полагаются на свои носы, чтобы знакомиться с окружающим миром, а отсутствие запаха у людей и предметов на экране может сделать эти образы менее правдоподобными.
— Интересно, что мультяшные животные — совсем другая история. Собаки могут распознать, что движения анимированной фигурки не являются точным воспроизведением движений живого животного, и, следовательно, могут понять, что мультяшки ненастоящие животные, — сообщает Стэнли Корен, доктор философии, доктор наук, член Королевского научного общества.
Исходя из наблюдений, собаки особенно любят смотреть программы, в которых присутствуют другие животные. Многие владельцы домашних питомцев замечают, что их собаки реагируют с особым интересом на документальные фильмы о природе, где показываются животные, которых они могут встретить в реальной жизни. Именно такие передачи становятся фаворитами среди собак, потому что они могут распознать движения знакомых им животных.
— Если на экране появляются знакомые животные или действия, которые собаки обычно видят в реальной жизни, их интерес значительно возрастает. Даже если эти изображения не такие, как в реальной жизни, их движения и звуки всё равно вызывают реакцию, — говорит ветеринар.
Собаки реагируют на экран по-разному. Например, если на экране показывают какую-то активность или движение, это может привести к интересу, а порой даже к возбуждению. Но что происходит, когда на экране появляется нечто пугающее или тревожное для собаки? Она может начать лаять, бегать по комнате или даже прятаться. Это вполне естественная реакция на визуальные или звуковые раздражители.
Не все собаки проявляют интерес к телевизору, и это нормально. Некоторые питомцы предпочитают не отвлекаться от реальной жизни, а просто наблюдать за происходящим вокруг. Для таких животных экран телевизора — это нечто чуждое, что не вызывает никакого интереса. И хотя они могут сидеть рядом с хозяевами, их внимание будет направлено на запахи в помещении или звуки из окружающей среды.
Это не должно вызывать беспокойства. Каждый питомец индивидуален, и его предпочтения в том, что касается телевизора, могут сильно различаться.
Источник: nylabone
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