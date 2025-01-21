Собакам тоже интересно — смотрят ли питомцы телевизор вместе с хозяевами?

Невозможно с уверенностью сказать, воспринимают ли собаки происходящее на экране реальным, но признаки указывают на то, что, скорее всего, это не так. Один из главных показателей их восприятия — их обоняние. Они не могут использовать его для взаимодействия с телевизором. Пушистые друзья в значительной степени полагаются на свои носы, чтобы знакомиться с окружающим миром, а отсутствие запаха у людей и предметов на экране может сделать эти образы менее правдоподобными.