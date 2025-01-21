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Posted 21 января, 14:34

Published 21 января, 14:34

Modified 21 января, 15:26

Updated 21 января, 15:26

В школе во время репетиции на сцену упал потолок

Школьники чудом избежали трагедии после обрушения крыши в Башкирии

21 января 2025, 14:34
Фото: tg/Олег Астахов&Моя Уфа | Новости Уфа Башкирия.

В школе во время репетиции на сцену упал потолок

Глава Кумертау Олег Астахов пообещал в ближайшее время отремонтировать крышу в «третьей» школе после новостей о крушении бетонного потолка во вторник, 21 января.

Мама одного из учеников школы №3 в Кумертау поделилась в соцсетях вопиющим инцидентом, произошедшем в здании образовательного учреждения. Как рассказала родительница, дети репетировали номер к юбилею школы в актовом зале. На минуту ученики замешкались перед выходом из-за проблем с музыкой, как неожиданно с потолка упала бетонная плита — именно на то место, где должны были стоять дети.

— Это прямо секунда до трагедии, — комментирует родительница.
Обрушившийся потолок
Обрушившийся потолок
Обрушившийся потолок.
Фото: https://t.me/myufa_rb

По словам родителей, кровля в учебном заведении уже давно прибывает в плачевном состоянии: по всему зданию расставлены ведра, так как крыша протекает.

Видео: https://t.me/myufa_rb
. Протекающая крыша

После происшествия «третью» школу посетил глава города Олег Астахов. В своих соцсетях информацию об обрушении бетонного блока в актовом зале чиновник не упомянул, однако пообещал оперативно подлатать «протекающую крышу».

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