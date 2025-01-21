Школьники чудом избежали трагедии после обрушения крыши в Башкирии

Posted 21 января, 14:34
Published 21 января, 14:34
Modified 21 января, 15:26
Updated 21 января, 15:26
Мама одного из учеников школы №3 в Кумертау поделилась в соцсетях вопиющим инцидентом, произошедшем в здании образовательного учреждения. Как рассказала родительница, дети репетировали номер к юбилею школы в актовом зале. На минуту ученики замешкались перед выходом из-за проблем с музыкой, как неожиданно с потолка упала бетонная плита — именно на то место, где должны были стоять дети.
— Это прямо секунда до трагедии, — комментирует родительница.
По словам родителей, кровля в учебном заведении уже давно прибывает в плачевном состоянии: по всему зданию расставлены ведра, так как крыша протекает.
После происшествия «третью» школу посетил глава города Олег Астахов. В своих соцсетях информацию об обрушении бетонного блока в актовом зале чиновник не упомянул, однако пообещал оперативно подлатать «протекающую крышу».