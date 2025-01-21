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Posted 21 января, 20:38

Published 21 января, 20:38

Modified 21 января, 21:29

Updated 21 января, 21:29

Сегодня в Уфе: снежный коллапс на трассах и зимние аномалии

Сегодня в Уфе: снежный коллапс на трассах и зимние аномалии

21 января 2025, 20:38
Фото: Город Уфа / Telegram.
Дайджест новостей Уфы и всё, что надо знать на сегодня, 22 января.

Погода в Уфе

В среду, 22 января, в столице Башкиии синоптики спрогнозировали ночную метель, днём без осадков. Ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер — северо-западный, от 9 до 14 м/с, местами ночью порывы могут достигнуть 18 м/с.

До Уфы, судя по всему, с опозданием добрались крещенские морозы. В сам православный праздник погода была довольно тёплой. В среду, 22 января, столбики термометров ночью опустятся до -18°C… -20°C, днём же температура воздуха составит -15°C… -17°C.

Отключения воды в Уфе

На среду, 22 января, в расписании «Уфаводоканала» не значится перекрытий водопровода по каким-либо адресам.

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Перекрытия улиц в Уфе

До 1 апреля власти закрыли участок проспекта Салавата Юлаева протяжённостью 200 м — крайне правую полосу перед съездом №10 в створе улицы Галле.

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Морозы идут на Башкирию

Метеоролог Евгений Тишковец отметил, что зима отвоевала позиции в европейской части России. Прошлой ночью во многих регионах западной части страны уже было заметно прохладнее, чем в прошлые дни января. Аналогичная ситуация складывается и в Башкирии.

Если ранее, в первой половине января 2025 года, Башкортостан находился в зоне аномального потепления с превышением средней температуры воздуха примерно на 10С°, то к февралю зима планирует полноценно вступить в свои права.

Евгений Тишковец считает, что нагрянувшая в регионы России ледяная стужа покажет свой характер после того, как отступит скандинавский антициклон. Он создавал имитацию зимы. Такой аномально тёплый январь может привести к преждевременному возвращению птиц, пробуждению медведей и цветению растений.

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Снежный плен

Резкому похолоданию предшествовали сильные метели и гололёд. Неблагоприятные условия захлестнули многие уголки Башкирии, в связи с чем на ряде важных трасс вводились транспортные ограничения.

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Бесплатные фотосессии

Уфимский Центр Творческих Проектов предлагает семьям участников СВО бесплатные профессиональные фотосессии.

Проходить они будут с 20 января и каждую субботу в студии «Визуал», ул. Жукова, 3/1.

Для участия необходимо заполнить заявку и дождаться звонка от организаторов для уточнения деталей.

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