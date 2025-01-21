Сегодня в Уфе: снежный коллапс на трассах и зимние аномалии

До Уфы, судя по всему, с опозданием добрались крещенские морозы. В сам православный праздник погода была довольно тёплой. В среду, 22 января, столбики термометров ночью опустятся до -18°C… -20°C, днём же температура воздуха составит -15°C… -17°C.