Пьяный муж лишил женщину кредитной иномарки

В суде нарушитель признал свою вину, и суд приговорил его к 180 часам обязательных работ и лишению водительских прав на 2 года. Но на этом «сюрпризы» для семьи не закончились. Несмотря на то, что автомобиль «Киа Соренто» был куплен в кредит и оформлен на жену нарушителя, суд принял решение о его конфискации в пользу государства. На момент написания материала, приговор суда не вступил в законную силу.