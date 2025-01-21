Пьяный муж лишил женщину кредитной иномарки

Posted 21 января, 07:18
Published 21 января, 07:18
Modified 21 января, 08:51
Updated 21 января, 08:51
Как выяснилось, в июне 2024 года мужчина, уже имеющий «алкогольный» стаж вождения, вновь сел за руль в нетрезвом виде. На этот раз его «жертвой» стала «Киа Соренто», оформленная на жену. Поездка закончилась дорожно-транспортным происшествием, после которого прибывшие сотрудники ГИБДД выявили у него признаки опьянения.
В суде нарушитель признал свою вину, и суд приговорил его к 180 часам обязательных работ и лишению водительских прав на 2 года. Но на этом «сюрпризы» для семьи не закончились. Несмотря на то, что автомобиль «Киа Соренто» был куплен в кредит и оформлен на жену нарушителя, суд принял решение о его конфискации в пользу государства. На момент написания материала, приговор суда не вступил в законную силу.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе 18-летний парень предстанет перед судом за то, что сбил на арендованном самокате 75-летнюю женщину.