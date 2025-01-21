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Posted 21 января, 07:18

Published 21 января, 07:18

Modified 21 января, 08:51

Updated 21 января, 08:51

Суд забрал автомобиль супруги нарушителя в Башкирии

Пьяный муж лишил женщину кредитной иномарки

21 января 2025, 07:18
Фото: 1MI.

Суд забрал автомобиль супруги нарушителя в Башкирии

Жительница Башкирии поплатилась за выходку мужа, сообщает во вторник, 21 января, прокуратура РБ.

Как выяснилось, в июне 2024 года мужчина, уже имеющий «алкогольный» стаж вождения, вновь сел за руль в нетрезвом виде. На этот раз его «жертвой» стала «Киа Соренто», оформленная на жену. Поездка закончилась дорожно-транспортным происшествием, после которого прибывшие сотрудники ГИБДД выявили у него признаки опьянения.

В суде нарушитель признал свою вину, и суд приговорил его к 180 часам обязательных работ и лишению водительских прав на 2 года. Но на этом «сюрпризы» для семьи не закончились. Несмотря на то, что автомобиль «Киа Соренто» был куплен в кредит и оформлен на жену нарушителя, суд принял решение о его конфискации в пользу государства. На момент написания материала, приговор суда не вступил в законную силу.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе 18-летний парень предстанет перед судом за то, что сбил на арендованном самокате 75-летнюю женщину.

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